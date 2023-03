Txt Group cerca un operaio esperto di elettromeccanica

Txt Group, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca operaio specializzato nel settore elettromeccanico macchine automatiche per la nuova sede in via Sutter a Ferrara. Il profilo richiesto dovrà avere competenze per interventi di manutenzione ordinaria in ambito meccanico ed elettronico. Nell’ambito meccanico rulli, alberi, cuscinetti, nastri di trasporto, cinghie, motori, riduttori, regolazione e settaggio macchine automatiche. In ambito elettronico conoscenza di schemi elettrici, cablaggio motori, fotocellule e driver. È fondamentale la disponibilità a lavorare su tre turni, da giugno a settembre. Previsto un inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato e formazione. Richiesta manualità e precisione.