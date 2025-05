"Uba vuole lasciare a casa i professori. Mi chiedo, a chi si rivolge?"

Leggo con interesse le dichiarazioni dell’altro candidato alla segreteria del Pd, Leonardo Uba: parole concilianti, toni distensivi e molti temi e principi che, insieme agli iscritti che mi sostengono, abbiamo proposto fin dall’inizio in modo trasparente. Mi fa piacere che si parli ora dell’idea di un patto per Ferrara e della necessità di aprirsi ai corpi intermedi e alla città: è il cuore del nostro progetto, "Obiettivo Ferrara 2029", lanciato in assemblea settimane fa. Ma accanto ai punti in comune, ci sono nodi da sciogliere. Fatico a comprendere cosa significhi "lasciare a casa i professori", soprattutto da chi – pochi giorni fa – ha organizzato un incontro proprio con il professor Patrizio Bianchi. Così come non mi è chiaro a chi si riferisca con la formula, piuttosto infelice, dei "radical chic". All’ex segreteria? A chi ha studiato? A chi ha idee? Un linguaggio che, oltre a fare il verso alla destra, rischia di dividere quando servirebbe includere. Il Pd ha bisogno di tutte le energie. Non si cambia un partito escludendo qualcuno, ma allargando la partecipazione. Il Pd non può permettersi né una deriva populista, né il ritorno a vecchie logiche spartitorie. C’è una domanda che però mi gira per la testa da settimane: perché non fare squadra e stare insieme visto che molti temi sollevati sono nel mio programma, perché non aderire al mio progetto che già era partito? Mi auguro che la risposta non stia nel dover a tutti i costi rappresentare una parte del partito, quella che ha guidato di fatto Ferrara negli ultimi 10 anni e che non si rassegna, anche a fronte dei ripetuti fallimenti, a lasciar spazio ad idee e persone nuove. Mi auguro che il mio avversario sappia liberarsi da quel peso che spesso hanno rappresentato le idee non vincenti del passato. Perché se è vero che oggi ci troviamo su traiettorie che sembrano convergenti, è altrettanto vero che servono scelte nette, metodi nuovi, leadership condivise. Il cambiamento non si proclama: si pratica; e se stiamo a chi ha sottoscritto e sostiene le due candidature che da un lato, il nostro, il cambiamento e la discontinuità sono veri, dall’altro c’è molta facciata. Ora inizia il confronto nei circoli. Da parte mia c’è un programma preciso, senza ambiguità. Sarò felice di ascoltare il competitor: è il momento di passare dalle parole agli impegni, dai buoni propositi ai fatti. Da parte nostra c’è la garanzia che saremo noi e non altri dalle retrovie che lavoreremo per attuarli.

candidata segretaria comunale Pd