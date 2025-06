Ubriaca e senza freni minaccia i sanitari del 118. Dopo aver aggredito i militari, scatta l’arresto

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Comacchio sono intervenuti in un appartamento del centro storico dove una 40enne, già nota ai militari, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcoolici, ha rifiutato le cure del personale medico del 118 giunto sul posto. La donna ha anche minacciato i sanitari come aveva già fatto nel recente passato.

All’arrivo della pattuglia, la 40enne si è scagliata contro gli uomini dell’Arma spintonandoli e colpendoli con calci e pugni prima di essere immobilizzata ed arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei due militari è stato infatti colpito al volto riportando lesioni guaribili nel giro di qualche giorno.

L’arrestata oltretutto non ha desistito neanche quando accompagnata in caserma, ha tentato più volte di colpire i militari. La donna, al termine delle formalità, veniva, su disposizione del pubblico ministero di turno, posta in libertà in attesa di eventuali successivi provvedimenti d’autorità giudiziaria estense.