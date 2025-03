Ubriaca prende a pugni i sanitari del 118. Viene fermata e arrestata dai carabinieri

Una donna in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito il personale del ‘118’ prima, e i carabinieri poi, ed è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio si erano recati ad un’abitazione, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza ‘112’ riguardo una persona che, in forte stato di agitazione, stava aggredendo sanitari intervenuti per prestarle soccorso. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno subito notato lo stato di alterazione - dovuto all’abuso di alcolici – della donna, che stava tenendo comportamenti ostili verso il personale del ‘118’, che lei stessa aveva contattato per ricevere aiuto. Nel tentativo di riportarla alla calma e garantire la sicurezza degli operatori sanitari, i militari dell’Arma hanno cercato di dialogare con la donna, ma la situazione è rapidamente degenerata. La donna, infatti, si improvvisamente avventata sui carabinieri, opponendo loro resistenza e colpendoli ripetutamente con calci e pugni, provocando loro lievi lesioni. A fronte dell’atteggiamento violento manifestato, la donna è stata immobilizzata e successivamente arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un volta completate le procedure di arresto, la donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara. Nell’udienza che si è tenuta nella mattinata di ieri, l’arresto è stato convalidato, con una condanna per la donna a sei mesi di reclusione con pena sospesa. Grande l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Comacchio anche nel week-end, con un’intensificazione dei controlli sulla costa. E in questo contesto, i militari della Stazione di Porto Garibaldi hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Ferrara un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa. Una pattuglia dell’Arma impegnata in un controllo stradale a Porto Garibaldi, ha notato un ragazzo che si trovava in gruppo con altri coetanei e che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi velocemente a piedi, percorrendo via Sicilia. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri lo hanno fermato. Durante il controllo il giovane ha cercato di disfarsi di un involucro che conteneva stupefacenti, gettandolo sotto un veicolo in sosta nel tentativo di evitare l’accertamento. Recuperato l’involucro, i militari hanno constatato che all’interno vi erano circa 5 grammi di marijuana e una dose di hashish. La sostanza è stata posta sotto sequestro. Ancora una volta gli uomini dell’Arma hanno confermato l’importanza di un’azione capillare sul teritorio, con l’obiettivo di evitare i reati predatori e colpire il fenomeno dello spaccio in tutta la zona.

Valerio Franzoni