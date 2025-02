Ubriaca semina il caos in centro. E aggredisce i militari: arrestata

Due arresti e una segnalazione per uso personale di droga. È questo il bilancio dell’intensa notte di controlli che è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Comacchio per garantire la sicurezza sul territorio e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Il primo episodio si è verificato a Comacchio, dove una donna della zona, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, è stata arrestata per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il tutto è partito da una segnalazione da parte di automobilisti che avevano chiamato i militari dell’Arma per avvisare della presenza della cinquantasettenne che, a notte fonda, stava attraversando a piedi e a più riprese via Raimondo Felletti. Così facendo, la donna rischiava di mettere a rischio la propria comunità, nonché quella degli stessi automobilisti in transito. I carabinieri si sono portati immediatamente sul posto, ma il loro intervento è stato reso complicato dall’atteggiamento della cinquantasettenne che ha cercato di opporre resistenza, spintonando i militari e minacciandoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ma alla fine, i carabinieri sono riusciti a fermarla e ad accompagnarla alla caserma "Scantamburlo" nella città lagunare per l’identificazione. E nemmeno questa operazione è stata semplice, perché la donna ha continuato a colpire e a rivolgere minacce ai militari. Al termine delle formalità di rito, la cinquantasettenne è stata dichiarata in arresto. Poche ore dopo, il secondo episodio. Intorno alle 4.30 del mattino, una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi impegnata in un posto di controllo lungo la Romea, ha fermato un veicolo ritenuto sospetto, con targa straniera, che stava andando a Ravenna. Al volante dell’automobile vi era un ventiquattrenne. Nell’ambito del controllo, i militari hanno avuto conferma dei loro sospetti: il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di diciassette dosi di hashish già pronte per la vendita e di una dose di Lsd. Il ragazzo, dunque, è stato immediatamente arrestato per spaccio di stupefacenti. La droga, invece, è stata sequestrata per le analisi del caso. Entrambi gli arrestati sono stati rimessi poi in libertà su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sempre nella stessa giornata, un giovane straniero, residente a Goro, è stato segnalato alla Prefettura perché in possesso di 2,5 grammi di marijuana per uso personale.

Valerio Franzoni