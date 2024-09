Ubriachi alla guida e uso di droga. Controlli serrati sulla ’mala movida’

Comacchio (Ferrara), 28 agosto 2024 – Resta alta l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Comacchio che, nel week-end appena trascorso, hanno intensificato i controlli nelle zone maggiormente interessate dalla "mala movida" notturna. L’impegno si è concentrato anche sul fronte della sicurezza lungo le strade. E proprio in questo contesto sono stati denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Uno di loro è stato fermato alla guida del proprio veicolo a Lido delle Nazioni: alla prova dell’etilometro, è stato rilevato un tasso alcolico ben superiore al limite massimo consentito. Lo stesso è stato riscontrato per l’altro automobilista, fermato dai militari dell’Arma mentre stava transitando lungo la Strada statale Romea a Comacchio. Oltre alla denuncia, per entrambi gli automobilisti è scattato il ritiro della patente di guida. Ad uno di loro, inoltre, è stata anche sequestrata l’automobile ai fini della confisca. A fronte di questi due casi registrati lungo le strade della costa, i carabinieri raccomandano di non mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici: questo, allo scopo di tutelare la propria incolumità e, soprattutto, quella di tutti gli altri utenti della strada.

Un invito importante, per scongiurare la possibilità che possano verificarsi incidenti anche di grave entità. I controlli dei carabinieri, inoltre, hanno interessato anche le zone del lungomare di Lido delle Nazioni e di Lido degli Estensi, dove cinque persone sono state sorprese nei pressi di alcuni stabilimenti balneari in possesso di droga, nello specifico dosi di hashish e MDMA. A seguito di ciò, tutte e cinque le persone sono state segnalate alla Prefettura di Ferrara, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Dunque, prosegue il lavoro da parte dei carabinieri attraverso servizi e controlli sul litorale, che sono stati intensificati durante questi mesi estivi, interessati da una maggior presenza di visitatori e turisti a Comacchio e Lidi per la stagione turistica balneare. Durante il fine settimana da poco trascorso, i militari sono stati impegnati nel controllo del territorio con numerose pattuglie in collegamento diretto e costante con la Centrale Operativa della Compagnia di Comacchio: un’attività importante per garantire la sicurezza nei luoghi maggiormente interessati dalla movida serale e notturna e lungo le strade.