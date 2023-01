Ubriachi e a folle velocità È una strage di patenti

Aveva lanciato un sentito appello nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appello ai giovani, troppe le vite spezzate lungo il ciglio di una strada, nel blu livido delle serene di un’ambulanza. Parole, quel saluto alla patria, che sono state raccolte dai carabinieri che stanno operando a largo raggio per mettere un freno alle stragi sull’asfalto. L’altro giorno l’ultima operazione, divise e controlli, sirene e palette lungo le strade. Imponente il dispiegamento, 60 uomini e 30 mezzi delle cinque Compagnie carabinieri (Ferrara, Cento, Comacchio, Copparo e Portomaggiore) con i rinforzi di 10 unità della polizia locale di Ferrara, Copparo e Cento. Pesante il bilancio che si inserisce in un’amara classifica, nella quale la nostra provincia indossa la maglia nera. Sono stati controllati 197 veicoli e 245 persone. Dodici le sanzioni in una giradola di patenti ritirate. Denunce per guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e sorpasso non consentito, droga nascosta nell’auto, questi i capitoli di un libro che ancora una volta scandisce quanto sia pericoloso percorrere le nostre strade, una giungla. Lo dicono i risultati dei controlli, lo dicono le statistiche. I dati recentemente pubblicati dall’Istat collocano la provincia di Ferrara al quintultimo posto, su scala nazionale, per incidenti stradali mortali. Nel territorio si registrano 1,7 morti ogni 10.000 abitanti tra i 15 e i 34 anni, la fascia più a rischio. Studi pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno evidenziato come gli incidenti stradali siano la prima causa di morte tra i 15 e i 19 anni, la seconda tra i 20 e i 24. Numeri drammatici, come lo sono anche quelli raccolti dai carabinieri. Era venerdì 13 gennaio, una data che ha portato sicuramente sfortuna agli automobilisti incappati nei posti di blocco, a soffiare nel tubo dell’etilometro che non mente. Fortuna a chi le regole le rispetta, che un po’ si sente adesso più sicuro. Il dettaglio del bollettino. Sono state 12 le multe per violazione del codice della strada; 3 le perquisizioni dei veicoli; denunciate 7 persone, di queste 5 sempre per violazioni delle codice della strada.

Altri dettagli, si allunga il capitolo di chi sale in auto, dietro le spalle le regole. Un uomo, 45 anni di Comacchio, è stato denunciato per aver alzato il gomito ed essersi messo al volante. Ritirata la patente, auto sequestrata. A Terre del Reno un centese, 39 anni, è stato denunciato in stato di libertà anche lui per un bicchiere di troppo. Nel comune di Copparo i controlli hanno ’fruttato’ due sanzioni per eccesso di velocità e sorpasso non consentito. Sospesa la patente. I militari hanno controllato anche due locali pubblici per verificare se veniva rispettata la normativa sulle bevande alcoliche. Ed è l’alcol la piaga lungo le strade. A Ferrara i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 31 anni. Anche lui alla guida dopo aver bevuto. Auto sequestrata, non dimenticherà tanto presto quella sera. Era venerdì 13.

Mario Bovenzi