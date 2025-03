Ubriachi e molesti. Due nei guai

Ubriachi, molesti e aggressivi già di prima mattina. Un comportamento che è costato caro a due uomini, uno arrestato e l’altro denunciato dalla polizia di Stato. Il tutto è accaduto nella mattinata di martedì, quando le volanti sono intervenute in questa piazza Verdi a seguito della segnalazione di una rissa in atto. Gli agenti hanno subito accertato che non si trattava di uno scontro, ma hanno identificato due persone in evidente stato di ebbrezza, le quali fin da subito si sono mostrate ostili al controllo. I due hanno infatti opposto resistenza e, in particolare, uno di essi ha ferito gli agenti e danneggiato gli uffici una volta giunto in questura. Per lui sono scattate le manette per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. L’altro soggetto è stato denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre entrambi gli esagitati, essendo in stato di ubriachezza, sono stati sanzionati. Nelle scorse ore l’arrestato è comparso in tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza per entrare nel vivo del processo.