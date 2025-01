Ubriaco al volante, giovane si denuda e prende a pugni la macchina

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della polizia locale Terre Estensi hanno messo in atto un servizio di controllo notturno del territorio, come ormai accade da un anno, finalizzato alla tutela della circolazione stradale e al contrasto dell’abuso di alcool. Nel corso del servizio sono state controllate più di venti persone alla guida, risultate tutte negative al test preliminare dell’alcolemia.

Il turno notturno sembrava quindi scorrere liscio. Questo almeno fino all’ultima fermata: alle 4.20 circa di sabato gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto, alla cui guida si trovava un italiano di 27 anni. Da subito è stato possibile capire che il conducente aveva assunto dell’alcool e, una volta ricevuto l’esito positivo del pretest, il ragazzo si è sottoposto alla prova con etilometro, che ha dato il risultato di 1,85 grammi per litro, cioè ben oltre il limite consentito dalla legge.

Una volta compresa la gravità della situazione il ragazzo ha dato in escandescenza, urlando offese e minacce agli agenti, spogliandosi, stendendosi in mezzo alla via Bologna e prendendo a pugni la sua auto e il cancello di un capannone. A poco sono valsi in un primo momento i tentativi di calmarlo degli operatori e degli amici che erano in macchina con lui, fino poi alla rassegnazione finale per le conseguenze delle sue azioni.

A suo carico sono scattate una denuncia per guida in stato di ebrezza come neopatentato e un’altra per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre l’auto è risultata non regolare con gli obblighi di revisione e il ragazzo non aveva nemmeno la patente al seguito. Tradotto, altri guai per lui. A carico del ragazzo sono quindi scattate anche due sanzioni amministrative oltre alle due penali.