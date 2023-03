Ubriaco alla guida del tir sfreccia lungo la A13 Scattano multa e denuncia

Il lavoro incessante della polizia stradale di Altedo ha permesso di disinnescare una pericolosa mina vagante per la circolazione: si tratta di un camionista che, incurante delle norme più elementari del codice della strada, scorrazzava a tutta velocità sull’autostrada A13 in direzione Bologna. Il fatto è accaduto giovedì verso le 14, quando una pattuglia della Polstrada ha intercettato tra Ferrara Sud e Altedo un autoarticolato che stava procedendo ad elevata velocità sulla corsia di sorpasso, superando una lunga fila di mezzi pesanti. Gli agenti lo hanno fermato e hanno notato che era visibilmente sotto l’effetto di alcolici, tanto da non reggersi quasi in piedi. L’autista, uno straniero di 44 anni, è stato denunciato e sanzionato.