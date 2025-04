Ubriaco alla guida, scatta la denuncia

Controlli dei militari della compagnia di Comacchio in occasione della prima domenica primaverile. Nella rete dei carabinieri è finito un 40enne è stato denunciato alla Procura estense essendo stato sorpreso alla guida della propria auto sulla Romea con tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito. Non solo. Un 30enne straniero, oltre ad essere stato trovato alla guida con un livello di alcool oltre il doppio del consentito, da accertamenti ulteriori è risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto verrà espuslso; infine un uomo di 35 anni è stato denunciato perché in tasca occultava un coltello di oltre 10 centimetri.