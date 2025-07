Ubriaco alla guida, scatta l’alt. Spintona i carabinieri: arrestato

Ubriaco si mette alla guida e, quando intervengono i carabinieri, si rifiuta di mostrare i documenti; anzi inizia a offendere e spintonare gli uomini dell’Arma finché non viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ma ecco come si sono svolti i fatti l’altra sera a Berra: i militari sono intervenutI perché tre uomini di cui due 30enni, residenti nel copparese e un 43enne, senza fissa dimora, stavano litigando e disturbando gli avventori di un supermercato della zona. L’agitazione era dovuta allo stato di ubriachezza in cui versavano. Così è scattata una multa per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Inoltre, i carabinieri si sono accorti che c’era un’auto intestata ad uno dei 30enni, che non ha la patente perché ritirata dai colleghi della stazione di Copparo. I carabinieri di Berra hanno intimato al proprietario dell’auto di non mettersi per nessun motivo alla guida. Passata qualche ora i militari si ritrovano sulla loro strada la stessa auto con a bordo tutti e tre i soggetti controllati poco prima, nonostante l’inibizione alla guida. Una volta intimato l’alt e fatti scendere dall’auto, i tre hanno iniziato ad inveire contro i militari, costringendo gli uomini dell’Arma di Berra a chiedere manforte al Nucleo Radiomobile di Copparo. Con non poca fatica i militari sono riusciti a bloccare il 30enne che, nonostante l’arrivo dei rinforzi, ha continuato a spintonare di impedire la redazione dei verbali. L’uomo quindi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.