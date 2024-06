Ubriaco, causa incidente con feriti: arrestato

Si è conclusa nel dramma la serata di quattro diciottenni coinvolti in un terribile tamponamento avvenuto lungo la Statale Adriatica, all’altezza di San Nicolò. Il gruppo di amici, di ritorno da una festa per la fine dell’anno scolastico, viaggiava in direzione Portomaggiore sull’auto della madre di uno di loro. Il genitore li era andati a prendere all’uscita del locale in cui avevano trascorso alcune ore per riaccompagnarli a casa. Intorno alle 2.30, all’altezza di un semaforo allestito in un’area di cantiere, la macchina di mamma e ragazzi è stata urtata violentemente da una Renault Clio guidata da un 24enne. Quest’ultimo, nonostante l’urto, ne è uscito praticamente illeso, salvo qualche graffio. Più complessa la situazione per i cinque sull’auto tamponata. Tutti quanti sono infatti rimasti incastrati nell’abitacolo, al punto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli dalle lamiere e affidarli al personale del 118. Sul posto, oltre a carabinieri e pompieri, sono arrivate quattro ambulanze e l’auto medica.

Ad aver riportato le ferite più gravi è stata la 45enne alla guida della vettura. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverata in pericolo di vita. Lesioni meno gravi per i quattro diciottenni, due maschi e due femmine, tutti portati all’ospedale di Cona. I primi accertamenti hanno permesso ai carabinieri di appurare che il 24enne era positivo all’alcol test. Viste le circostanze, la procura – che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto – ne ha disposto l’arresto.

f. m.