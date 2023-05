Ubriaco e molesto, dà spettacolo in piazza: intervengono i militari

Notte brava finita al Pronto Soccorso di Argenta per un pakistano residente a Portomaggiore. Giovedì notte verso le 23 alla centrale operativa della caserma di Portomaggiore sono arrivate numerose telefonate per degli schiamazzi notturni che vedevano protagonista un giovane pakistano. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia dei militi, d’altronde la caserma dista poche centinaia di metri, è arrivata sul posto, nella centrale piazza Umberto I, dove si sono trovati alle prese con un uomo in tutta evidenza alle prese con i fumi dell’alcol, seduto sulla soglia di un negozio di abbigliamento, di fronte al municipio. "E’ stata una scena grottesca e al contempo penosa – racconta un portuense che ha assistito alla scena – e purtroppo è già da diverso tempo che assistiamo a scene del genere".

Da notare che il pakistano è stato esortato a farla finita da un amico, che lo invitava ad andare a letto; poi ci hanno provato i militari, ma lui non ne voleva sapere. Alla fine i carabinieri hanno chiamato il 118; sono arrivate ben due ambulanze e c’è voluta molta pazienza ed energia per far salire l’uomo sul mezzo e così riportare la calma e il silenzio nel centro di Portomaggiore. Un’altra operazione conclusa dai carabinieri della compagnia locale.

f.v.