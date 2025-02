Ubriaco, fugge all’alt: inseguito

Nell’ambito delle attività di servizio notturno della polizia locale, sabato gli agenti sono stati impegnati in controlli volti a prevenire incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o a seguito dell’assunzione di stupefacenti. È stato, in particolare, effettuato un posto di controllo in via Bologna, su entrambi i sensi di marcia, poco distante da un circolo ricreativo, con sottoposizione agli accertamenti preliminari dei conducenti dei veicoli fermati.

Durante un controllo, un’autovettura non si è fermata all’alt intimato dagli agenti, proseguendo la propria marcia a forte velocità su via Bologna, in direzione periferia. Ne è scaturito quindi un inseguimento. L’autoveicolo, seguito sempre a vista, ha cercato di far perdere le proprie tracce, imboccando via Aeroporto, per poi effettuare numerose svolte nelle vie circostanti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Le pattuglie sono però riuscite a bloccarlo in via Zerbinati.

Il conducente, un ragazzo ferrarese di 21 anni, è stato sottoposto ad alcol test, con esito positivo. Essendo neopatentato è stato sanzionato con sospensione della patente ed è stato inoltre sanzionato per non essersi fermato all’alt. Il passeggero del veicolo, un ferrarese di 19 anni, è stato invece trovato in possesso di 3 di hashish che aveva tentato di nascondere agli agenti, all’interno di un fazzoletto di carta.