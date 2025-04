Ubriaco insegue due ragazzini. Momenti di paura

Attimi di paura sabato sera a Mesola, dove uno straniero con una bottiglia in mano ha rincorso un gruppo di tredicenni, creando in loro molta apprensione. Dell’episodio ha parlato il sindaco Lisa Duò con un post sui social, esprimendo elogi "per la straordinaria tempestività dimostrata dai carabinieri durante l’operazione di intervento avvenuta ieri sera. È fondamentale riconoscere il loro impegno e la loro prontezza nel rispondere a una situazione che ha messo in pericolo la sicurezza di alcuni ragazzi di soli 13 anni, inseguiti da un soggetto di nazionalità straniera". Il sindaco aggiunge che l’uomo "aveva un bottiglia in mano che poi ha rotto facendo temere il peggio, ma l’intervento dei militari ha riportato l’ordine". Lo straniro, ubriaco, è stato infine portato via dall’ambulanza. "Ho chiamato il prefetto – continua Duò – per informarlo del grave episodio".

c. c.