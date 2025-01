Ubriaco si sdraia sul bus: denunciato dai militari

Aveva alzato un po’ troppo il gomito e si è sdraiato sul corridoio tra i posti a sedere dell’autobus. E inascoltati sono stati i ripetuti inviti a rialzarsi da parte dell’autista, che ha dovuto affidarsi ai carabinieri. È finito così nei guai un 60enne, residente a Ferrara, denunciato dai militari per interruzione di pubblico servizio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa a Codigoro, all’altezza della fermata di via Papa Giovanni XXIII. Come detto, il sessantenne era completamente ubriaco e si è sdraiato all’interno del mezzo. E solo all’arrivo della pattuglia dei carabinieri dalla Stazione di Mesola e del personale del ‘118’, l’uomo si è convinto a spostarsi e scendere.