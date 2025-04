Uccide il collega e fugge: "Ha rovinato la sua vita. Non volevo crederci"

"Mi hanno mandato gli articoli, dicendomi ’guarda cosa ha fatto’. Non volevo credere ai miei occhi". È ancora provato Marco Santi, fondatore e proprietario dell’accademia di arti marziali Dog eat Dog, dove Mor N’Diaye si allenava fino a un anno e mezzo fa. La notizia dell’omicidio di Federico Perissi nel Mugello, della confessione fatta dal 41enne e di tutto quello che ha fatto nelle ore successive fino all’arresto a Ferrara, inizialmente è arrivata alle orecchie di Santi con il passaparola, attraverso scambi concitati di messaggi, confusi, di amici e conoscenti in comune. Lasciandolo senza parole. Poi la vicenda ha iniziato a delinearsi e Santi ha deciso di interrompere il silenzio dei primi giorni. "Avevo bisogno di metabolizzare tutto. Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Una scena da film, impensabile". Nato a Genova da genitori di origini senegalesi, Mor N’Diaye – conosciuto a Firenze come Jamie Mike Stewart – ha iniziato con la Mma nella sua città natale, per poi continuare nell’accademia del capoluogo toscano.

Facciamo un passo indietro, come vi siete conosciuti? "Non ricordo esattamente in che anno è venuto da noi. Ma ricordo che mi contattò il suo ex allenatore. Mi disse che un suo atleta si sarebbe trasferito a Firenze e che cercava una palestra dove continuare ad allenarsi".

Sa perché ha cambiato città? "Avevo intuito che a Genova aveva avuto dei problemi di carattere legale, ma non ho mai saputo di preciso cosa".

Con voi ha anche combattuto a livello agonistico. Immagino che tra allenatore e atleta si instauri un legame... "Per forza di cose si stabilisce un rapporto particolare. Non voglio parlare del lato sportivo, se non che ha fatto un percorso veloce, con un solo incontro da professionista in tarda età, perdendolo. A Lugano, a dicembre 2023. È stato il primo e l’ultimo".

Da lì i vostri rapporti si sono interrotti? "Esatto. Ha smesso di allenarsi e dopodiché non ci siamo più sentiti, non ho avuto più sue notizie".

Fino a qualche giorno fa... "Ero fuori Firenze, quando mi sono arrivati gli articoli. Non volevo crederci. Anche gli altri miei allievi sono rimasti tutti sorpresi. Per la persona che ho conosciuto a livello umano, è sempre stato impeccabile. Sono molto dispiaciuto per la vittima, per entrambe le famiglie, per la figlia di lui. Non so cosa dire".

Come vi spiegate allora quello che ha fatto? "Non ce lo spieghiamo. Con noi è sempre stato educato, non ci sono mai stati accenni a droga o attività illecite. Tutte cose che ho letto sui giornali e per cui mi viene da pensare solo una cosa: la droga è una brutta bestia. Si è rovinato la vita e l’ha rovinata anche ad altre persone. Penso alla moglie e alla figlia piccola, che ho conosciuto. Quando siamo andati a combattere in Svizzera abbiamo trascorso alcuni giorni insieme".