Uccide la madre avvelenandole il tè: figlia arrestata

Sara Corcione, 38 anni, viene arrestata con l’accusa di avere ucciso la madre, la 62enne Sonia Diolaiti. Il corpo senza vita della donna viene trovato nel suo appartamento di via Ortigara, nella stessa palazzina in cui vive anche la figlia. Dalle prime ricostruzioni, emerge che la 62enne è stata avvelenata con del nitrito di sodio acquistato online e disciolto nel tè. La morte risalirebbe ad alcuni giorni prima rispetto al ritrovamento. Corcione è stata sottoposta a una perizia psichiatrica. L’esperto ha dichiarato la 38enne capace di intendere e di volere al momento del fatto, pur riconoscendo un grave disturbo paranoide della personalità. È stata inoltre giudicata non pericolosa e in grado di stare in giudizio.