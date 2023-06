Uccidono i pesci con gli elettrodi: tre nei guai

COMACCHIO

"Alcuni dei pesci che abbiamo analizzato, avevano segni inequivocabili di necrosi a livello muscolare, di solito conseguenza di avere ricevuto scariche elettriche". Davanti al giudice Alessandra Martinelli, il consulente Francesco Quaglio, professore bolognese, ha messo il suggello alla ricostruzione che la procura ha compiuto dell’episodio che il 21 marzo 2021 ha fatto finire nei guai tre cittadini romeni che avevano pescato 108 pesci utilizzando gli elettrodi per inviargli scariche elettriche e ucciderli.

La scoperta. I tre erano stati bloccati dai carabinieri forestali durante un servizio di controllo contro la pesca illegale. All’interno di un furgone Chrysler Voyager, i militari scoprirono infatti i contenitori con i pesci morti, probabilmente appena presi. Ieri, nel corso della prima udienza del processo seguito alla citazione diretta a giudizio, hanno deposto uno degli operatori di polizia giudiziaria che avevano smascherato i tre stranieri. Il militare ha di fatto confermato che una buona parte dei pesci scoperti all’interno del furgone "presentavano segni evidenti dovuti alle scariche elettriche subite – ha spiegato il carabiniere forestale al giudice – segni di bruciature, gli occhi fuori dalle orbite ed ecchimosi in varie parti del corpo".

Nel cassone del mezzo fermato dai militari furono scoperti 108 pesci morti, tra i quali 54 carpe, due siluri e in pesce gatto americano. Alcune carpe, il pesce gatto e un siluro furono poi oggetto della consulenza di cui ieri ha parlato il professor Quaglio.

L’inchiesta. Dal sequestro sono nate le indagini che hanno portato al processo di ieri che di fatto prosegue soltanto contro uno soltanto degli indagati, perché ieri un secondo straniero ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e quindi è stata fissata un’altra udienza. Stralciata prima dell’arrivo in dibattimento la posizione del terzo complice. Ricostruito il quadro di quanto accaduto, il giudice ha dovuto prendere atto dell’impossibilità dell’imputato a essere presente, fissando così per l’11 settembre prossimo, l’udienza per ascoltare l’imputato.

Il suo avvocato difensore, ieri, ha cercato di contestare l’utilizzo di elettrodi, ma il consulente è stato molto chiaro: i segni lasciati sui poveri pesci "sono inequivocabili". Vediamo che cosa cosa racconterà l’imputato a settembre prossimo, durante il suo esame.

Cristina Rufini