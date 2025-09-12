Uccisa a 8 anni dal tir, grande commozione al funerale: “Taisir, una perdita straziante per tutti”

Argenta, 12 settembre 2025 – Con un forte abbraccio il sindaco Andrea Baldini si è stretto attorno al dolore della mamma 54enne e della sorella 14enne, al suo primo anno delle superiori, di Taisir Manai, la bambina di 8 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale: travolta da un Tir di ritorno dalle vacanze in Tunisia, paese di origine dei genitori. “Addio Taisir, la mia piccola”. È stato questo uno dei momenti più toccanti che hanno contraddistinto oggi il funerale della ragazzina di San Biagio, abitante coi familiari in un condominio di via Patuzza, recentemente acquisito dal papà, le cui condizioni, dopo aver subito alcuni interventi, pare stiano migliorando, e dalla madre. “Un grande lavoratore lui, Salah, 63 anni, entrambi persone per bene, impegnati a far crescere le due figlie, solari, sempre sorridenti, spensierate, e piene di gioia”.

Tutti sotto choc. “Una disgrazia, l’ennesima – ha commentato il sindaco Baldini –, una straziante perdita per la nostra comunità, di cui mi faccio interprete dei sentimenti di cordoglio e vicinanza rivolti ai famigliari”. Ma non è tutto: Baldini ha preso carta e penna per scrivere una lettera a tutte le scuole e istituti del comune di Argenta. “Chiederò di far osservare un minuto di silenzio in memoria di Taisir, alle 11 del primo giorno di lezioni”. Condoglianze, commoventi parole e messaggi di affetto postati anche sui social, unitamente a quello del consiglio di partecipazione cittadina, la consulta del paese, son giunti dai tantissimi amici, conoscenti, parenti, compagni di scuola, ed insegnanti che hanno donato un omaggio floreale. La sepoltura della bara bianca si è svolta secondo il rito islamico. Il tutto è avvenuto intorno alle 15.

Dopo la breve sosta di preghiera nella moschea di Lavezzola, la salma, alla presenza dell’Imam, è stata inumata nella nuda terra in una area cimiteriale di Longastrino, l’unica del territorio comunale di Argenta destinata a questo tipo di tumulazione.

Proseguono intanto le indagini sulla dinamica del terribile schianto, avvenuto sulla corsia di emergenza della E45, tra Resina e Pierantonio. L’auto con al volante la madre faceva da apripista. Ma il motore è andato in tilt e si è resa necessaria una sosta con richiesta di soccorso stradale. L’sos è stato raccolto dall’Anas, giunta sul posto con furgoncino di servizio, tamponato poi da un Tir il cui autista risulta ora sotto accusa. Il camion ha finito la sua folle corsa travolgendo il camper, fermo dietro la macchina della mamma, ma con il padre e le due figlie già uscite dall’abitacolo. Ma di questi tre solo Taisir e stata falciata, morendo sul colpo. Mentre il papà, grave, ha subito alcuni interventi in ospedale a Perugia, ma pare che le sue condizioni stiano migliorando. Lievemente ferite invece mamma e sorella, che in lacrime non sanno più darsi pace.