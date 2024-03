Uccise il collega, il Comune: “Va licenziato senza preavviso”

Ferrara, 5 marzo 2024 – Licenziamento senza preavviso con effetto immediato "per avere avuto un comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto". Eccoli i sigilli – da parte del Comune, ora si attende la scelta della difesa – sull’annoso caso Cazzanti, l’ex dipendente dell’ufficio Protocollo di Palazzo Municipale che il 3 marzo 2022, "mentre si trovava in ferie regolarmente autorizzate", fece fuoco contro il collega Roberto Gregnanini in piazzetta Schiatti, il quale morì sei mesi dopo.

Una vicenda che lo scorso febbraio aprì un volano di polemiche, arrivato fin sui banchi del Consiglio, dopo la richiesta dell’avvocato di Cazzanti (Rita Gavioli dello studio di Fabio Anselmo, quest’ultimo lo ha seguito penalmente) di "archiviare" il procedimento penale aperto dal Comune. "Nel caso di specie – così l’atto della Gavioli – non ricorre nè un grave fatto illecito di rilevanza penale, in quanto Cazzanti è stato assolto per non essere al momento del fatto imputabile, trovandosi in uno stato di infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere. Nè conseguentemente ricorre alcun comportamento intenzionale".

Un processo lampo, quello al quale venne sottoposto l’imputato, concluso il 27 giugno scorso con l’assoluzione per incapacità di intendere e volere, con sentenza passata in giudicato il 28 novembre, e costretto in una Rems per la durata di 15 anni. "Al momento del fatto, – scriverà il gup Carlo Negri nel motivare la decisione – Michele Cazzanti era affetto da grave forma di disturbo psicotico di tipo paranoide che ha compromesso in modo totale la capacità di intendere e volere. Una grave alterazione del pensiero per la presenza di un delirio strutturato".

Il 18 marzo 2022, a due settimane da quello che all’epoca era formalmente ancora un tentato omicidio, dall’ufficio Procedimenti disciplinari del Comune, "a far tempo dal 22", Cazzanti viene "temporaneamente" sospeso dal servizio "fino al termine del procedimento penale". Il 16 settembre 2023, il dipendente "è dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro e conseguentemente collocato a riposo". Quello il mese nel quale riceverà l’ultimo stipendio.

Detto della sentenza, passata in giudicato lo scorso novembre, un mese più tardi, il 18 di dicembre, da Palazzo "si provvede alla ripresa formale del procedimento disciplinare" nei suoi confronti. Tre i caposaldi sui quali poggia ora il documento di ’fine lavori’ del Comune. Primo: l’onere d’iniziativa disciplinare "anche se cessato il rapporto di lavoro", con il Comune che ha l’obbligo della ripresa di un procedimento aperto e della sua chiusura in base ai principi di "legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione". Qui, poi, si sottolinea che "la sanzione deve essere comunque applicata, a prescindere dall’attualità del rapporto".

Secondo: la rilevanza disciplinare degli episodi contestati. Terzo: la lesione irreparabile del vincolo fiduciario di fronte a fatti "di una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro". I quali, inoltre, hanno generato "un clima di disagio e timore tra i dipendenti di questa amministrazione (...) per il potenziale pericolo che il lavoratore possa porre in essere". Dall’ufficio Procedimenti non vengono poi dimenticate le parole scritte dal giudice Negri laddove "Cazzanti conosce la valenza sociale negativa della sua condotta, di cui conosce, in particolare, le implicazioni e le possibili conseguenze sul piano penale, ma nonostante ciò la giustifica utilizzando la costruzione delirante (...)".

Tranciante la chiusura del documento già protocollato: "Al di là delle considerazioni in punta di diritto, – così il Comune –, è umanamente irragionevole che un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, riammetta in servizio una persona – anche se non imputabile per l’omicidio commesso – che, come riportato nella perizia psichiatrica, ’è convinto che esistono da una parte i cattivi, i persecutori che non lo comprendono, lo ostacolo, lo umiliano e dall’altra i buoni o amici che lo difendono e su questo presupposto cognitivo egli sembra modulare la sua condotta". Il finale, dunque, può essere uno solo: "licenziato".