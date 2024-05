Uccise il figlioletto nel letto a Ferrara, condannata a 22 anni: “Era lucida”

Ferrara, 17 maggio 2024 – L’accusa era pesante e il conto del tribunale lo è stato altrettanto. Addirittura superiore alla pena richiesta dalla procura. Amanda Guidi, 31 anni, è stata condannata a 22 anni di reclusione per aver ucciso il figlioletto di un anno, Karim, soffocandolo mentre dormiva nel lettone.

La tragedia si è verificata nella notte del 17 giugno del 2021 in via degli Ostaggi, alla prima periferia della città. La sentenza della corte d’Assise è arrivata intorno alle 13.30 di ieri, dopo circa due ore di camera di consiglio. Nello stabilire la pena, i giudici hanno riconosciuto all’imputata le attenuanti generiche (richieste alla luce del suo difficile passato e del disturbo di personalità di cui soffre) equivalenti alle aggravanti.

Il dispositivo prevede inoltre una provvisionale da 30mila euro per l’ex compagno e padre del bimbo, presente ieri in aula e costituito parte civile con l’avvocato Alessandro Gabellone.

Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto una pena di 21 anni di reclusione. "Aspettiamo le motivazioni poi faremo sicuramente appello – hanno commentato i difensori di Guidi, gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini –. Abbiamo proposto una lettura dei fatti che tiene conto della storia della nostra assistita e anche di una perizia psichiatrica che ci pare dubbia. A nostro avviso sono discutibili anche la volontarietà dell’azione e il dolo contestato. Siamo invece soddisfatti del riconoscimento dell’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, che le ha evitato l’ergastolo".

L’udienza. Sin dalle prime battute, la direzione della requisitoria del pm è chiara: "Amanda Guidi deve rispondere di questo omicidio". Ripercorrendo gli aspetti emersi nel corso delle indagini e soffermandosi sull’abuso di alcol e stupefacenti da parte dell’imputata, Savino evidenzia come anche il bimbo fosse "imbottito di cocaina e alcol, trasmessi tramite il latte materno".

Tali sostanze potevano addirittura "considerarsi assunte quotidianamente per otto mesi". Riguardo alla capacità di intendere, il magistrato spiega che l’imputata "è perfettamente lucida e nel non riuscire a ricostruire il fatto simula. È una donna che ogni volta che ha la possibilità di risalire la china non lo fa". Quella di Amanda Guidi, analizza il pm nel richiedere l’equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, è comunque "una vita da sconfitta, che non le ha dato molte occasioni di rilancio. E quando ha l’opportunità di riprendersi, poi ci ricasca".

La difesa. Dopo la breve arringa dell’avvocato Gabellone per la parte civile, la parola passa ai legali di Guidi. La loro discussione parte da un presupposto: "Questo non è un omicidio maturato in un contesto criminale. Siamo di fronte a una tragedia umana totale e incomprensibile, figlia di un percorso umano altrettanto tragico".

Amanda Guidi, proseguono, "è una persona affetta da patologia grave, non nel pieno delle sue facoltà". I legali ricordano come non sia mai stata in carcere, ma che, dal giorno del delitto fino a oggi, sia sempre rimasta "in strutture psichiatriche". Il ragionamento si sposta poi sul vissuto della donna, costellato anche di plurimi tentativi di suicidio, e sul reale intento omicidiario, aspetto sul quale gli avvocato nutrono seri dubbi.

"Dalle parole di Amanda non si attesta con assolutezza la volontà omicidiaria – affermano –. Riconduce la sua responsabilità non alla volontà di uccidere il figlio, ma di volerlo far stare zitto". La madre si era infatti lamentata di non riuscire a dormire perché il piccolo piangeva sempre. "Amanda è una persona fragile – concludono chiedendo l’assoluzione o in alternativa il riconoscimento dell’omicidio colposo –: per le persone che ha incontrato nella sua vita è sempre stato più facile abbandonarla che aiutarla".