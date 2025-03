Uccise il figlio, esce dal carcere: “Il mio ex mi provocava”

Ferrara, 29 marzo 2025 – Esce dal carcere Amanda Guidi, la 33enne già condannata in Appello a 14 anni e otto mesi per l’omicidio del figlioletto Karim Toumi. La decisione del giudice è arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo che in mattinata, nel corso dell’udienza che la vede imputata per stalking nei confronti dell’ex compagno (ipotesi di reato per il quale si trovava detenuta), sia il pubblico ministero Stefano Longhi che i difensori della donna (gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini) hanno chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere.

Al posto della misura detentiva, a Guidi sarà applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e, forse, anche il divieto di dimora a Portomaggiore. L’udienza di ieri era dedicata anche all’esame dell’imputata. La donna ha illustrato la propria versione dei fatti respingendo le accuse e spiegando di essere stata continuamente insultata e provocata dall’ex.

Riguardo all’episodio in questione, ha riferito che l’uomo le avrebbe dato dell’assassina e lei si sarebbe diretta verso di lui. A quel punto, lui l’avrebbe assalita. Sarebbe così scoppiato il parapiglia, nel quale sarebbero stati coinvolti principalmente l’ex della 33enne e l’attuale compagno, Romano Maccagnani, imputato per lo stesso episodio ma a processo in abbreviato (anche per lui l’udienza era fissata per ieri mattina, ma è stata rinviata al 17 luglio per impedimento di un avvocato). Tornando a Guidi, l’udienza è stata aggiornata al 18 aprile, data in cui verrà conferito l’incarico alla psichiatra Michela Casoria per la perizia sull’imputata disposta dal tribunale.

La vicenda al centro del processo risale all’estate del 2023, quando Guidi fu arrestata insieme a Maccagnani, per aver perseguitato e malmenato un uomo con cui in passato aveva intrecciato una relazione sentimentale. Per quei fatti, si diceva, Maccagnani ha scelto il processo in abbreviato davanti al gup Danilo Russo, mentre Guidi ha optato per il rito ordinario. Stando all’impianto accusatorio, l’aggressione sarebbe avvenuta in un bar di Portomaggiore al culmine di una serie di atti persecutori fatti di messaggi e telefonate dai toni minacciosi.

Il raid nel locale risale al mese di giugno. In quell’occasione, secondo le accuse, la 33enne si sarebbe scagliata contro l’ex compagno (che aveva lasciato da qualche mese) colpendolo prima con una sedia e poi con una bottiglia di vetro, mentre il fidanzato lo teneva fermo. Una volta a terra, sarebbe poi stato preso a calci e pugni. La vittima ne è uscita con diverse escoriazioni e contusioni, giudicate guaribili in quindici giorni.

Per quanto riguarda lo stalking, le contestazioni parlano invece di comportamenti minatori e messaggi inquietanti inviati direttamente alla persona offesa o indirettamente attraverso comuni amici. “Se mi mandano in galera sto a posto, sarai più utile da morto che da vivo” o, parlando con una terza persona, “... come devo fare 22 anni ne faccio 32 e lo ammazzo” avrebbe detto Guidi, in quest’ultimo caso facendo riferimento alla condanna inflittale in primo grado (poi ridotta in Appello) per l’omicidio del figlio.