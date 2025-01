Uccise il figlio di un anno nel letto. Fissato l’appello per Amanda Guidi

È stata fissata per il 6 marzo l’udienza di appello per la 31enne Amanda Guidi, condannata a 22 anni di reclusione per aver ucciso il figlioletto di un anno, Karim, soffocandolo mentre dormiva nel lettone. Nello stabilire la pena della donna, difesa dagli avvocati Alessio Lambertini e Marcello Rambaldi, i giudici avevano riconosciuto all’imputata le attenuanti generiche (richieste alla luce del suo difficile passato e del disturbo di personalità di cui soffre) equivalenti alle aggravanti. La condanna nei confronti della Guidi è stata ugualmente pesante.

La tragedia si è consumata nella notte del 17 giugno del 2021 in via degli Ostaggi, alla prima periferia della città. La pena del giudice, fra l’altro, in primo grado, aveva previsto una provvisionale da 30mila euro per l’ex compagno e padre del bimbo, costituito parte civile con l’avvocato Alessandro Gabellone. Durante il processo, in primo grado, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino aveva ripercorso gli aspetti emersi nel corso delle indagini e soffermandosi sull’abuso di alcol e stupefacenti da parte dell’imputata. Non solo, Savino aveva evidenziato come anche il bimbo fosse "imbottito di cocaina e alcol, trasmessi tramite il latte materno".

Tali sostanze potevano addirittura "considerarsi assunte quotidianamente per otto mesi". Riguardo alla capacità di intendere, il magistrato aveva sostenuto che l’imputata fosse perfettamente lucida e nel non riuscire a ricostruire il fatto aveva simulato. "Una donna che ogni volta che ha la possibilità di risalire la china non lo fa". Quella di Amanda Guidi, aveva analizzato il pm nel richiedere l’equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, era comunque "una vita da sconfitta, che non le ha dato molte occasioni di rilancio. E quando ha l’opportunità di riprendersi, poi ci ricasca".

I legali difensori, durante il processo, hanno ricordato come Guidi non fosse mai stata in carcere. Poi avevano rimarcato il vissuto della donna, costellato anche di plurimi tentativi di suicidio, e sul reale intento omicidiario, aspetto sul quale gli avvocati nutrono seri dubbi. Prima dell’omicidio, la madre si era lamentata di non riuscire a dormire perché il piccolo piangeva sempre. Gli avvocati della donna l’hanno descritta come una persona fragile. "Per le persone che ha incontrato nella sua vita – hanno sottolineato i legali difensori – è sempre stato più facile abbandonarla che aiutarla".