Uccise il figlio, via alla perizia psichiatrica

Amanda Guidi sarà sottoposta a perizia psichiatrica. La scelta del tribunale nell’ambito del processo che la vede imputata per stalking nei confronti dell’ex compagno era già nota, ma ieri mattina in aula è stato conferito l’incarico alla professionista che si occuperà della relazione sulla 33enne già condannata in Appello a 14 anni e otto mesi per l’omicidio del figlioletto Karim Toumi. La scelta del giudice è caduta su Michela Casoria. La psichiatra si è presa sessanta giorni di tempo per ultimare la perizia, con i lavori che inizieranno il 5 maggio. L’udienza è stata infine aggiornata all’11 luglio per ascoltare le conclusioni della professionista. I difensori della donna, gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini, hanno a loro volta incaricato un consulente per seguire le operazioni.

La vicenda al centro del processo risale all’estate del 2023, quando Guidi fu arrestata, insieme all’allora compagno Romano Maccagnani, per aver perseguitato e malmenato un uomo con cui in passato aveva intrecciato una relazione sentimentale. Per quei fatti Maccagnani ha scelto il processo in abbreviato davanti al gup Danilo Russo, mentre Guidi ha optato per il rito ordinario. Stando all’impianto accusatorio, l’aggressione ai danni del malcapitato sarebbe avvenuta in un bar di Portomaggiore al culmine di una serie di atti persecutori fatti di messaggi e telefonate dai toni minacciosi. Il raid nel locale risale al mese di giugno. In quell’occasione, secondo le accuse, la 33enne si sarebbe scagliata contro l’ex compagno (che aveva lasciato da qualche mese) colpendolo prima con una sedia e poi con una bottiglia di vetro, mentre il fidanzato lo teneva fermo. Una volta a terra, il malcapitato sarebbe poi stato preso a calci e pugni (diversa la ricostruzione fornita dall’imputata nel corso dell’esame). La vittima ne è uscita con diverse escoriazioni e contusioni, giudicate guaribili in quindici giorni. Per quanto riguarda lo stalking, le contestazioni parlano invece di comportamenti minatori e messaggi inquietanti inviati direttamente alla persona offesa o indirettamente attraverso comuni amici.