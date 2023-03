"Uccise il suo cane" Chiesta la condanna

Otto mesi di reclusione per aver sparato al proprio cane e averlo abbandonato senza vita in un canale alle porte di Codigoro. È la pena che la procura ha chiesto per un cacciatore 73enne di Bosco Mesola finito a processo per uccisione di animali. Il fatto al centro del procedimento risale al dicembre del 2019, quando fu rinvenuta la carcassa del Breton. L’imputato ha sempre detto di non aver voluto uccidere il cane, ma di aver cercato di sparare a una nutria con cui il quadrupede aveva ingaggiato una lotta, colpendo però per sbaglio il Breton. Sentenza il 14 aprile.