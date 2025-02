Uccise la madre, i giudici: "Il delitto era un’idea fissa"

"Portare a termine l’uccisione della madre è stato un pensiero che ha completamente parassitato la mente e la vita dell’imputata". I giudici della corte d’Assise fanno proprie le parole del perito nel delineare le motivazioni che hanno portato alla condanna a quattordici anni di Sara Corcione, la 38enne accusata di aver ucciso la madre 63enne Sonia Diolaiti avvelenandola con una tazza di té al nitrito di sodio. Nell’emettere il loro verdetto, lo ricordiamo, i giudici hanno riconosciuto alla donna il vizio parziale di mente, rigettando invece l’aggravante della premeditazione sulla quale aveva invece insistito il pubblico ministero Ombretta Volta (nel processo erano parti civili i fratelli della vittima con gli avvocati Fabio Anselmo e Silvia Galeone). Nello spiegare il giudizio di responsabilità, la corte parte da un assunto. Corcione (assistita dagli avvocati Tiziana Zambelli e Antonio Cappuccio) ha confessato pienamente e il suo racconto ha trovato piena coincidenza nelle indagini svolte dai carabinieri nelle ore successive al delitto (era il 28 luglio del 2022). "L’imputata – si legge nelle 31 pagine del documento – somministrando alla madre una dose letale di veleno ne ha causato la morte. La confessione è riscontrata univocamente dalle conclusioni dell’esame autoptico e delle indagini tossicologiche". Dunque "alcun dubbio sussiste circa l’attribuibilità causale della more di Sonia Diolaiti alla condotta" della figlia.

Il discorso si fa invece più complesso quando si entra nel merito degli approfondimenti psichiatrici, che hanno portato a riconoscere il vizio parziale di mente. Al centro, il difficile rapporto con la madre, reso ancora più complesso "dal venire meno" di alcune figure di riferimento per l’imputata. Secondo le conclusioni del perito Michela Casoria, la capacità di intendere e volere della 38enne al momento del fatto era "grandemente scemata a causa del grave disturbo di personalità di cui ella era portatrice". Sulla base di questo assunto, i giudici affermano che "l’omicidio della madre ha rappresentato da un lato la manifestazione eclatante di detto disturbo, dall’altro, ponendosi in contrasto con l’atteggiamento non violento sino a quel momento tenuto, la pericolosa deriva verso comportamenti di terribile contrasto nei confronti del mondo esterno". Da qui, la valutazione della pericolosità sociale di Corcione.

L’analisi si porta poi sulla premeditazione, aggravante che la corte non ha riconosciuto. I giudici ricordano come il veleno fosse stato acquistato un anno prima dell’omicidio, evidenziando quindi come si tratti di un delitto "che l’imputata portò a compimento avendone maturato da tempo il proposito". Tuttavia, il "grave disturbo di personalità di cui Corcione è affetta ha determinato l’idea fissa ossessiva di dover uccidere la madre, idea facente parte del quadro sintomatologico del disturbo, con diretta incisiva influenza sul processo volitivo". Da qui la necessità di escludere la circostanza aggravante, perché "non compatibile col grave disturbo di personalità di cui l’imputata è portatrice".

Federico Malavasi