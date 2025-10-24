Uccise la mamma, sconto di pena per Biondi

Sconto di pena in Appello per Sandro Bondi, il 54enne imputato per l’omicidio dell’anziana mamma Maria Luisa Sassoli, delitto avvenuto il 23 febbraio del 2023 nella loro abitazione di via Argante, al Barco. L’uomo, che soffocò la madre, dovrà scontare 18 anni di reclusione invece dei 22 anni stabiliti dal primo grado di giudizio. Così gli avvocati difensori di Biondi, Francesco Andriulli e Guido Guida, che si ritengono siddisfatti: "È stata riconosciuta la prevalenza delle attenutanti generiche su quelle aggravanti". I legali aspettano le motivazioni dell’Appello, ma appare improbabile un ricorso alla Cassazione. La confessione di Biondi, dopo l’omocidio della madre, fu piena e riscontrata in maniera univoca dagli esiti dell’autopsia e delle successive indagini. Nessun dubbio, quindi, sulla volontà di uccidere. Anzi. Secondo i giudici, la condotta di Biondi fu contrassegnata "da dolo omicidiario di grado elevatissimo": lui stesso aveva ammesso di averle tenuto "premuto per oltre un’ora il cuscino sulla bocca, impedendole di muoversi col peso del suo corpo".Nello spiegare le ragioni della concessione delle attenuanti generiche, vennero sottolineate, nel giudizio di primo grando, le condizioni psicologiche dell’imputato e nel contesto in cui maturò l’omicidio, consumato a poche ore dal trasferimento dell’anziana donna in una casa di riposo. Secondo i giudici, Biondi era "un uomo solo, affetto da un grave quadro depressivo, che per anni ha provveduto pressoché totalmente a soddisfare i bisogni della madre, accudendola in maniera che può dirsi esemplare, sino al tragico epilogo".

m.r.