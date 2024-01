Ucciso ad Auschwitz a tre mesi. La scuola di San Martino intitolata al piccolo Farber

La scuola primaria di San Martino è stata intitolata a Bruno Farber. Bruno nacque a Ferrara il 7 novembre 1943, figlio di Davide Farber e di Ester Fink, coniugi ebrei originari di Gorizia. La famiglia fu arrestata e deportata, prima al campo di concentramento e transito di Fossoli per poi essere trasferiti ad Auschwitz. Il piccolo Bruno morì ad appena tre mesi e diciannove giorni il 26 febbraio 1944.

Alla commemorazione di ieri mattina, all’ingresso della scuola, c’erano varie figure delle istituzioni come il Vicesindaco Nicola Lodi, il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello. La parola prima però l’hanno presa i bambini della scuola elementare di San Martino, citando alcuni articoli della Costituzione italiana.

"La decisione di intitolare la scuola al piccolo Farber - spiega il Vicesindaco Lodi - è stata presentata dalla Commissione Toponomastica, in seguito alle richieste del direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara, Davide Guarnieri, e alla proposta del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo Alberto Manzi di San Bartolomeo in Bosco, accettata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ambito Teriritoriale di Ferrara. Voi avete un grande dono - continua il Vicesindaco rivolgendosi ai bambini della scuola - : il futuro. Studiate la storia, perché parla di noi stessi e per far sì che tragedie come quelle dell’olocausto non possano avvenire più". Dopo l’intervento del Vicesindaco Lodi ha parlato il prefetto di Ferrara Marchesiello. "In questi giorni di ricorrenza e di memoria di quel che è successo, abbiamo portato avanti una serie di iniziative. Bisogna far sì che tra voi bambini non prenda campo l’indifferenza e che soprattutto non ci sia spazio per il bullismo". A seguire ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’intitolazione della scuola il direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara Guarnieri. "Proposi di rendere omaggio a Bruno Farber, intitolandogli questa scuola un anno fa. Il ruolo della’Archivio di Stato non è solo quello di conservare i documenti, ma ha anche il compito di valorizzarli. Non esagero quando dico che questa è tra le valorizzazioni più importanti effettuate dall’Archivio di Stato. Quando la gente leggerà questo nome davanti a questa scuola, si domanderà chi sia Bruno Farber e andrà a cercarlo in rete, imparando qualcosa di importante. Questo ve lo dico - conclude il direttore Guarnieri parlando direttamente con gli alunni - perché nella vostra vita dovrete essere curiosi e solo così diventerete dei cittadini responsabili, vi parlo per esperienza personale".

C’era c’era anche Antonietta Allegretta, ex dirigente dell’Istituto Manzi, che ha portato avanti la prima fase dell’intitolazione della scuola, proseguita poi dal preside attuale Antonio Di Cerbo, che ci ha tenuto a ringraziare tutti i docenti e i bambini dell’istituto, che "Porteranno avanti il ricordo di Bruno, arginando l’odio e qualsiasi tipo di discriminazione". Questa storia è strettamente legata alla città di Gorizia, città di provenienza della famiglia del bambino. A rappresentare il capoluogo di provincia friulano c’era il Sindaco Ziberna. "Ricordare Bruno in questo modo vi aiuterà a capire che infamia e che orrenda pagina di storia sia stata l’olocausto, con un neonato che ha trovato la morte dopo pochissimo tempo di vita".

Si sono poi susseguiti gli interventi del rabbino capo di Ferrara Luciano Caro e per concludere i rappresentanti della famiglia di Bruno, Dennis Farber ed Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze. "Io c’ero all’intitolazione a Bruno Farber del giardino della sinagoga di Gorizia. Questo gemellaggio nel segno della memoria di questa storia tra Ferrara e Gorizia ci fa molto piacere. I genitori di Bruno vennero a vivere a Ferrara negli anni ’30 per cercare rifugio dalle leggi razziali emanate dal regime fascista. La loro storia finì drammaticamente a causa di un collaborazionista che denunciò la loro presenza alle autorità per poi essere arrestati ed in seguito deportati. Un giorno - continua Enrico Fink - il nipote della spia che fece incarcerare la famiglia di Bruno si scusò con noi a distanza di molti anni. Questo fu un fatto che ci colpì in maniera positiva e che non capita spesso. Mi piacerebbe che questa storia venga raccontata da voi per far sì che il ricordo di Bruno rimanga vivo". La cerimonia si è poi conclusa con la rimozione della targa intitolata a Bruno Farber da parte delle istituzioni presenti e di alcuni bambini, accompagnati dagli applausi dei genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola, che da ieri si chiama Bruno Farber.