Ucciso perché cantò Bandiera Rossa. Una piazza dedicata a Rino Cenacchi

Rino Cenacchi aveva solo 23 anni quando, durante l’assalto alla vecchia Casa del Popolo di Medelana, venne ucciso dai fascisti. La ragione? Aver intonato "Bandiera rossa" mentre tagliava il fieno in un campo, dove lavorava come bracciante agricolo. Una storia rimasta per anni sepolta, riportata alla luce grazie all’opera di ricostruzione storica di Giacomo Locci e restituita ieri alla memoria del paese. Al giovane, nativo di Portoverrara, trasferitosi a Medelana per lavoro e rimasto vittima dello squadrismo fascista, è stata infatti intitolata la piazzetta antistante la vecchia Casa del Popolo. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Sezione Anpi di Ostellato-Fiscaglia che, con l’autorizzazione dell’autorità competenti, l’ha portata a compimento. Alla cerimonia di intitolazione, ieri, erano presenti diversi soci della Sezione Anpi di Ostellato-Fiscaglia, la Sezione Anpi di Copparo con il presidente Ugo Selmi, la ricercatrice storica e vicepresidente provinciale dell’Anpi Antonella Guarnieri (che ha tenuto un interessante incontro sulle origini dello squadrismo fascista agrario nel Ferrarese), i famigliari di Rino Cenacchi, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, e la prima cittadina di Ostellato Elena Rossi che ha disvelato le due targhe commemorative e rivolto un sentito ringraziamento all’Anpi di Ostellato-Fiscaglia, "un’associazione sempre molto attiva su un aspetto che ritengo fondamentale: l’educazione dei nostri giovani. Sono diverse le iniziative organizzate in particolare da Daniela Fuschini, molto attenta alla sensibilizzazione delle nuove generazioni rispetto a quello che è stato un tristissimo momento storico, segnato dal Fascismo". E ha ringraziato anche Giacomo Locci per il lavoro di ricerca che ha permesso di restituire un drammatico episodio rimasto assopito nelle pieghe della memoria. Memoria che è fondamentale, per ricordare che "nulla è mai conquistato per sempre – ha evidenziato Elena Rossi – e va protetto. La democrazia e la Costituzione vanno protette, anche attraverso queste iniziative". E ha ricordato come, qualche tempo fa, in Consiglio comunale è stata approvata la "clausula antifascista", con la quale si invitano cittadini e associazioni che chiedono di poter utilizzare le sale pubbliche di firmare un documento in cui si dichiarano apertamente antifascisti: "Non un atto ridondante, ma un’assunzione di responsabilità, anche rispetto alla protezione del nostro Stato democratico".

Valerio Franzoni