Ucraina, il martirio e la gioia. Eva, nata da una famiglia in fuga: "Il battesimo, speranza di pace"

Il primo bambino si chiama Leonid, è stato battezzato il 10 aprile del 2022. Da pochi mesi nelle orecchie e sugli schermi delle tv di tutto il mondo l’eco delle bombe, le case macerie grigie crivellate di colpi, scarponi che affondano nel fango. Era febbraio 2022, una data amara nel calendario dell’umanità. La Russia invade l’Ucraina, inizia il conflitto che ha tagliato da poco il tragico traguardo dei due anni, due anni di guerra. Leonid, figlio di profughi che fuggivano dall’orrore, non è più solo. Ieri mattina, scocca mezzogiorno, nella chiesa in via Cosmè Tura 29, padre Vasyl Verbitskyy, sacerdote della comunità ucraina ferrarrese, battezza – un po’ un omaggio alle quote rosa – una neonata. E’ la prima nata nella città di Ferrara figlia di una famiglia di profughi a ricevere il rito. E già il nome è una profezia, si chiama Eva. E’ lei, che piange tra le braccia della madrina quando l’acqua le bagna il viso, prima bimba ucraina a venire al mondo nella nostra provincia da una famiglia che, il cuore ad una patria in fiamme, è stata costretta a lasciare il Paese e gli affetti, parenti e amici laggiù – dietro l’angolo dell’Europa –, dove ogni giorno si combatte, vani gli appelli del Papa e delle cancellerie di tutto il mondo. E’ nata in un altro giorno simbolo, il 14 febbraio, festa di San Valentino, ricorrenza che celebra gli innamorati, anche un po’ l’amore. Quell’amore che ieri, genitori, parenti e amici assiepati sul sagrato della chiesa, si augurano torni a battere nel paese martoriato. E’ stata battezzata ieri, poi durante la stessa funzione ha ricevuto il sacramento della cresima. Una città e una comunità che l’hanno accolta subito con amore. Leonid ed Eva, già un segno d’eguaglianza nel mondo che i bambini disegnano. Forte la commozione negli occhi lucidi dei genitori. Maria Bura, 36 anni, la madre, nel vestito della festa, un velo sul capo. Poco lontano, un po’ emozionato, Liubomjr, 41 anni, il padre. Con la nascita di Eva si allarga la famiglia, l’hanno tanto attesa i due fratellini Cristina, 5 anni, e Markian, 14 anni. Anche loro eleganti, anche loro felici. "Siamo fuggiti due anni fa dal nostro paese, era appena scoppiata la guerra – racconta Maria Bura –, abbiamo impiegato tre giorni per arrivare in Italia. La corriera era stata bloccata alla frontiera, c’erano tantissime persone in fuga. Siamo arrivati in Italia il 5 marzo del 2022". Lei fa qualche lavoro saltuario, il marito è muratore. Si sono costruiti un futuro qui, anche se il pensiero va sempre ai familiari e ai parenti rimasti in Ucraina.

"La situazione peggiora di giorno in giorno – dice ancora –, la nostra famiglia vive a Nikolaev, vicino a Leopoli. Una zona martoriata dal conflitto". Padre Vasyl Verbitskyy, che guida la chiesa cattolica di rito bizantino, li accoglie. "Che questo battesimo sia un augurio per la pace, che cessi il fragore delle armi", dice e il pensiero va a chi soffre. Pietro, il padrino, tiene in braccio la bimba, al suo fianco la madrina Maria. Dice Svetlana Rukavek, un’amica della mamma. "Abbiamo regalato alla bimba un crocifisso d’oro, adesso andiamo tutti a pranzo. La festa è appena cominciata".