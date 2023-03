"Ucraina, la guerra prende una brutta piega È ora di dire basta!"

Caro Carlino,

la guerra in Ucraina è preoccupante, rischia di protrarsi per molto tempo, forse anni. Anche perché i popoli Russi e ucraini sono guerrieri per antonomasia. Tra Stalingrado e kiev nella seconda guerra mondiale morirono oltre 4 milioni di persone, é gente che non si arrende mai. Ora sta prendendo una brutta piega con l’invio da parte del Regno Unito di armi con uranio, anche se impoverito, la Russia rispondera’ ed il conflitto potrebbe sfuggire di mano a tutti. Arrivare alla terza guerra mondiale è un attimo, Vi sono al mondo 15.000 testate nucleari, gran parte di USA e Russia, oltre a Israele, Francia, Regno Unito, Cina, Nord Corea e India. In pratica sarebbe sterminata almeno metà della popolazione mondiale, la radioattività dilagherebbe nel mondo e vi sarebbe una piaga inarrestabile di malattie cancerogene. Basterebbe sapere questo per capire che non si possono più dare armi all’Ucraina, la guerra deve finire!

G. Chiaini

* * *

MELONI ESENTE DA CRITICHE

PERCHÉ MAMMA?

Caro Carlino,

al di là delle posizioni politiche (legittime anche se non le condivido) Giorgia Meloni sarà ricordata anche perché nella precedente legislatura quando era all’opposizione, e ora che è presidente del Consiglio ci ricorda frequentemte nei suoi discorsi che lei è una mamma... Mi verrebbe da dire: e quindi? Sembra quasi un voler intendere che questa condizione (abbastanza frequente nelle donne) la preservi dalle critiche o la assolva in automatico nella sua azione di governo. Che modo è di ragionare? ”Davvero pensate che il Governo abbia deliberamente lasciato morire dei profughi” è quello che ha detto la Premier nella conferenza stampa dopo la strage di Cutro. Onestamente mi aspetterei un linguaggio più adeguato, meno retorico e soprattutto basato sui fatti, senza ricorrere a facili populismi che non significano niente.

Andrea Finotti

* * *

EX PISA, RIFIUTI

IN UN’AREA CHIUSA

Caro Carlino,

nel parcheggio ex Pisa di fianco al supermercato penny c’è un’area chiusa però ben visibile a tutti in cui ci sono tantissimi rifiuti, in particolare bottiglie di birra vuote. A chi spetta ripulire quell’area così degradata che è ridotta così ormai da anni?

m. f.