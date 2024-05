Udc ai nastri di partenza: "Il simbolo torna in città"

I candidati dell’Udc scaldano i motori. La campagna elettorale entra nel vivo con la presentazione delle liste. L’Unione di Centro ha scelto di sostenere con una propria lista il sindaco uscente Alan Fabbri. La presentazione si è tenuta alla discoteca College. A coordinare Riccardo Bizzarri, sindaco di Masi Torello, referente provinciale Udc e commissario dell’Udc Emilia-Romagna. "Abbiamo scelto di presentarci al fianco del sindaco Alan Fabbri, riportando a Ferrara il simbolo dell’Udc a distanza di molti anni – ha detto –. Si tratta di una lista coesa e di qualità, tutti hanno scelto di mettersi a disposizione della propria città con grande senso civico". Al suo arrivo Fabbri si è voluto soffermare sul percorso elettorale che attende tutti fino all’8 e 9 giugno: "Stiamo lavorando per presentare il nostro programma, che vuole continuare sul lavoro fatto in questi cinque anni, dalla sicurezza, il recupero del patrimonio. Possiamo dire che oggi Ferrara è cambiata e migliorata. Si sta lavorando con la giunta agli attuali progetti in corso, ma la nostra attenzione e il nostro programma guarda soprattutto al futuro della nostra città". Fabbri ha poi ricordato come "in questi 5 anni abbiamo difeso la presenza storica nel territorio di Ferrara, principio base che è stato adottato anche per l’assegnazione delle case popolari. Il nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti, poi saranno i cittadini a valutarlo il giorno delle elezioni". Nel suo intervento ha salutato anche il marò Massimiliano Latorre, la cui moglie è capolista. La squadra dell’Udc è stata annunciata in maniera originale, con musica e video nei quali i candidati sono stati associati con la loro foto alle griglie di partenza della Formula uno. Ecco i nomi dei candidati: Paola Moschetti Latorre (capolista), Ciriaco Minichiello, Taira Mora, Alessandro Berselli, Stefania Borghetto, Massimo Martinelli, Linda Genesini, Mattia Guerzoni, Sara Sitta, Umberto Centaro, Alice Bertolaso, Alberto Altieri, Elisa Artosi, Claudio Ferrari, Maria Giovanna Ascanelli, Giacomo Orlandi, Jessica Ricci, Massimiliano Murgia, Gloria Minarelli, Stefano Pini, Elena Paulon, Michele Garutti, Angela Chiara Memeo, Marco Mantoan, Rita Riserio Do Carmo, Iacopo Buriani, Rosario Nasca, Cristian Dolcetti, Stefano Borghi, Stefano Mantovani e Alberto Pinamonti. I candidati si sono presentati singolarmente, l’attenzione è stata rivolta principalmente verso Paola Moschetti, moglie del marò Massimiliano Latorre. "Non ho fatto politica, ma sono sicuramente una persona abituata a lavorare per il ‘problem solving’ – ha dichiarato –. Non sono una ferrarese, ma ho scelto Ferrara per vivere con la famiglia. Il mio impegno sarà quello di ascoltare le esigenze dei cittadini, per aiutarli e dare risposte concrete".