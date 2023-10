Udc autonoma con Fabbri: "Porteremo moderatismo e persone attive nel sociale"

C’è movimento al centro del centrodestra. "Scendiamo in campo come forza moderata a tutti gli effetti. Perché non c’è simbolo politico che dia maggiori rassicurazioni dello scudo crociato". A dirlo sono i coordinatori regionale e provinciale dell’Udc, Riccardo Bizzarri e Ciriaco Minichiello. Proprio con l’ex consigliere comunale, che da qualche tempo ha trovato una nuova casa politica nel partito che porta nel simbolo il fu ‘Scudone’ – blasone della nobile tradizione democristiana – abbiamo cercato di capire quale sarà l’impegno della lista centrista alle amministrative 2024.

Minichiello, partiamo dal posizionamento. Tempo fa avete dichiarato che sareste stati accanto ad Alan Fabbri. Conferma questa linea?

"Certo, noi siamo saldamente nel centrodestra a sostegno della rielezione del sindaco Fabbri. Il nostro coordinatore regionale ha incontrato a questo proposito il primo cittadino qualche tempo fa e gli ha confermato questo impegno".

Cosa vi aspettate dal secondo mandato?

"Pensiamo che debba essere caratterizzata da un’azione amministrativa che si muova nel solco del moderatismo, della serietà, del compromesso in senso positivo e non verso il basso. Il bene comune della città, che in questi anni questa amministrazione ha portato indubbiamente avanti, deve essere la nostra bussola".

Avete l’ambizione di presentarvi in tutti e tredici i comuni che andranno al voto?

"Sì, l’obiettivo è quello di presentare singole liste in tutte le realtà in cui si andrà a votare nel giugno prossimo. È chiaro che, in termini di priorità, il capoluogo resta il nostro faro. Ci presenteremo con una lista autonoma all’interno della coalizione che, sono certo, porterà un importante valore aggiunto".

Al netto delle enunciazioni di principio, in politica poi valgono i voti. Che cosa vi aspettate?

"Sono tantissime le persone, da diversi mondi, che ci stanno contattando per avvicinarsi al nostro progetto politico. Le nostre priorità, in termini programmatici, vanno dall’occupazione allo sviluppo del territorio, passando per la valorizzazione dei beni monumentali della città e finendo con lo sport e la disabilità".

A che tipo di elettorato vi rivolgete?

"A un elettorato molto eterogeneo, che presumo vada al di là del perimetro del centrodestra. Anche perché alle amministrative si votano le persone. E, torno a dire, candideremo professionisti, rappresentanti della società civile attivi nel sociale e persone che hanno una comprovata esperienza in termini professionali. Con un buon curriculum e, soprattutto, che sappiano parlare italiano".

Una frecciatina al suo ‘vecchio’ gruppo di appartenenza?

"No, uno stimolo a candidare persone serie per amministrare al meglio la città, ottemperando alle richieste dei ferraresi. E, tra l’altro, mi auguro che nessuno abbia rilievi da fare sui nomi che candideremo. Noi lavoriamo per la coesione della coalizione".

Una domanda personale. Dopo l’esperienza in Lega, come mai ha deciso di rimettersi in pista con l’Udc?

"I quattro anni passati all’interno della Lega sono stati per me molto utili: ho maturato un’esperienza anche nella conoscenza della macchina amministrativa che è tutt’altro che banale. Sono sempre stato rispettoso di tutti, anche quando ho intrapreso altre strade. Non condividevo più alcuni aspetti e ho deciso di rassegnare le dimissioni. L’Udc è un vestito che mi calza perfettamente".

Federico Di Bisceglie