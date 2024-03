Udu, studenti con gli striscioni

Ieri giornata dei disturbi del comportamento alimentare, la Rete Studenti Ferrara e RuaUdu in piazza per portare l’attenzione sul tema del benessere psicologico. Davanti al Duomo gli studenti hanno esposto striscioni e cartelloni per sensibilizzare l’opinione pubblica. "Vogliamo dare rilevanza alla salute psichica – esclama Maria Antonietta Falduto, coordinatrice di RuaUdu – abbiamo depositato una proposta di legge per introdurre nelle scuole e nell’università degli sportelli di ascolto. Abbiamo chiesto al governo un passo indietro sul taglio di 25 milioni di euro di fondi per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Chiediamo inoltre – conclude Falduto – che essi vengano scorporati dai livelli essenziali di assistenza, permettendo così degli interventi specifici nel settore".