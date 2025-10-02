Ue e Usa dopo Trump, quali scenari

Oggi alle 18, le sale di Casa Cini ospiteranno un appuntamento di grande interesse. L’associazione Ferrara Cambia aps ha organizzato un incontro dal titolo ’Europa e Stati Uniti: quale futuro’, protagonista Franco Fornasari (nella foto), ferrarese di nascita ma con una carriera di altissimo livello maturata negli Stati Uniti e sulla scena internazionale. Fornasari, dopo gli studi a Ferrara, ha trascorso trent’anni negli Usa, ricoprendo incarichi di grande prestigio: è stato presidente di Fiat Usa, collaboratore di Henry Kissinger e di figure centrali dell’imprenditoria italiana come Gianni e Umberto Agnelli; ha lavorato come consulente per Pirelli e per la Banca Mondiale. Un profilo che testimonia una profonda conoscenza delle dinamiche economiche, politiche e geopolitiche internazionali, maturata sul campo e ai massimi livelli. Fornasari sarà in grado di offrire una riflessione a tutto tondo su alcuni dei temi più attuali: dall’introduzione dei dazi alla sostenibilità delle posizioni dell’Amministrazione Trump, dalle politiche economiche della Cina al futuro dell’industria automobilistica. Particolare attenzione sarà dedicata all’Europa, che oggi appare sotto attacco su più fronti, economico, politico e di sicurezza.

La serata sarà introdotta da Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia aps, interventi di Massimo Maiarelli e Giuseppe Ucci. A moderare l’incontro sarà Cristiano Bendin capo della redazione del Carlino. Pur contando su un relatore di caratura internazionale, l’incontro è stato pensato con un taglio divulgativo. Non si tratterà di una conferenza per addetti ai lavori, ma di un’occasione di dialogo aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di stimolare riflessioni su questioni che incidono in maniera concreta sul presente e sul futuro di ciascuno di noi. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza della sala.