"Ue, la proposta di riforma dei trattati di cui non si parla"

Il 14 settembre 2023 è stata presentata in Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) una proposta di riforma dei Trattati UE. A proporla: Popolari, Renew Europe, Verdi, Sinistra, Socialisti. Con il futuro passaggio del testo in plenaria del Parlamento, a novembre 2023, prenderà il via il processo di revisione dei Trattati. Subito dopo il Consiglio europeo (ad oggi molto ostile) dovrà convocare a maggioranza una Convenzione per l’elaborazione degli emendamenti al testo. Un nuovo quadro istituzionale dell’Unione. Un modello sostanzialmente bicamerale, Parlamento e Consiglio. Il Parlamento eserciterà in permanenza il ruolo di co-decisore politico dell’Unione accanto al Consiglio, che voterà a maggioranza e non più all’unanimità. Il Parlamento avrà potere di iniziativa legislativa e diritto di aprire procedure di infrazione davanti alla Corte di giustizia. La Commissione si chiamerà “esecutivo”, dando vita ad un vero e proprio governo federale. Per questo è prevista una riforma della procedura di nomina del suo Presidente, il quale diventerà “Presidente dell’Unione”, scelto dal Parlamento e confermato a maggioranza dal Consiglio Europeo. L’esecutivo sarà composto solo da 15 membri. Il Consiglio europeo sarà composto solo dai capi di Stato o di Governo oltre che dal Presidente dell’Unione (cioè dell’esecutivo europeo). L’estensione delle competenze ed autonomia politica della UE. L’Unione acquisterà competenze esclusive nella politica ambientale, ruolo importante perché la tutela dell’ambiente ha applicazioni trasversali su un vasto numero di altre politiche e perché i singoli Stati, da soli, non riuscirebbero a governare la transizione ecologica. Aumenteranno poi le competenze in tema di energia, industria, protezione civile, salute ed educazione. La politica estera e di difesa sarà decisa con voto a maggioranza nel Consiglio. Il voto a maggioranza anche per l’adozione delle decisioni sulle risorse proprie e sul quadro finanziario pluriennale, permetterà all’Unione di diventare padrona del proprio bilancio e di perseguire i suoi obiettivi. La possibilità di evitare contrapposizioni pericolose per il mondo intero dipendono dal peso degli Europei sulla scena internazionale, dalla capacità che avrà l’Unione di intervenire con politiche efficaci per la stabilizzazione, in senso favorevole alle forze più aperte e democratiche, con proposte e iniziative a livello mondiale.

* Mfe sezione di Ferrara