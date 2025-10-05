Uffici, abitazioni e una piazza. Nasce il Residence Dante Alighieri

Da anni versava in uno stato di degrado, a pochi passi dal centro storico, dal municipio. "E’ stato acquistato due anni fa all’asta, poi noi lo abbiamo rilevato da chi se l’era aggiudicato. E abbiamo cominciato i lavori. Gennaio 2025, gennaio di quest’anno. E adesso eccoci qui, ce l’abbiamo fatta".

Missione compiuta per Alketa Basha, immobiliarista, che nell’arco di pochi mesi – i lavori avanti a pieno ritmo – ha portato a termine il cantiere per trasformare quell’immobile in un complesso residenziale. Siamo in via Dante Alighieri. Un investimento di milioni che ha portato alla realizzazione di oltre settanta unità immobiliari, alcune delle quali già date in affitto. Nel residence, al centro c’è anche un’ampia piazza, ci sono gli uffici della Coldiretti, l’associazione di categoria degli agricoltori che hanno tagliato il nastro recentemente. In ottobre, tra un po’ di giorni, un altro taglio del nastro. Approderà nella struttura anche l’agenzia d’assicurazione Unipol. "La nostra impresa è di Brescia, rileviamo immobili magari abbandonati e li facciamo rinascere, rivalutandoli, dando nuovo smalto a zone anche centrali dei paesi", spiega. Nei giorni scorsi l’inaugurazione con una cerimonia proprio nella piazzetta. Il sindaco Dario Bernardi, un colpo di forbici al nastro tricolore, uno spicchio della cittadina recuperato. Residence Dante Alighieri, nasce un polo con uffici e abitazioni.