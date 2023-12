Ufficio elettorale rinnovato e accessibile, 1.500 tessere dei nuovi elettori pronte al ritiro

Un ufficio elettorale nuovo e accessibile, in cui circa 1500 nuovi elettori possono già recarsi per il ritiro delle tessere elettorali senza dover attendere la consegna a domicilio delle stesse, che avverrà a partire dal mese di febbraio 2024. Sono diverse le novità che riguardano l’ufficio elettorale del settore servizi alla persona del Comune di Ferrara, a partire dalla collocazione degli sportelli. Per rivolgersi al servizio, da qui in avanti gli utenti dovranno, infatti, recarsi in via Fausto Beretta n.1 e non più al civico 19 della stessa via. Nel pacchetto delle novità c’è anche la nuova opportunità di ottenimento del documento necessario per esercitare il diritto di voto.

"La macchina comunale – spiega l’assessore ai Servizi Demografici e Stato Civile del Comune di Ferrara Cristina Coletti – è già avviata in vista della tornata elettorale del prossimo anno. Le novità introdotte sono all’insegna dell’accessibilità e pongono i servizi dell’amministrazione sempre più al fianco dei cittadini, con azioni mirate a favorire l’accesso dei servizi, anche dal punto di vista fisico. Il trasferimento dell’ufficio elettorale dal secondo piano di via Fausto Beretta n.19 al piano terra del n.1 di fatto ha portato all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla piena fruizione del servizio". Nuova anche la possibilità dedicata all’utente di presentarsi in autonomia per ritirare la tessera elettorale.

"Una scelta – sottolinea l’assessore Coletti – che va incontro al cittadino, in quanto non sempre gli stessi sono disponibili a domicilio a causa di impegni personali. Da oggi loro stessi possono presentarsi presso l’ufficio". Per ritirare le nuove tessere, oppure il tagliando di aggiornamento in caso di cambio di residenza, gli elettori possono presentarsi direttamente presso l’ufficio elettorale di via Beretta.