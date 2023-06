Ferrara, Nuovo ufficio mobile per portare i servizi nelle frazioni

Ferrara, 16 giugno 2023 – Un ufficio mobile che porti servizi dell'Amministrazione comunale - come l'ottenimento dei certificati anagrafici - in tutte le frazioni, annullando le distanze fra le località decentrate e il capoluogo. Questo è il nuovo mezzo messo a disposizione dall'Amministrazione - che verrà consegnato alla cittadinanza giovedì 15 giugno in piazza Municipale - e che, dal 19 giugno, inizierà il tour di tutti i centri abitati. "L'obiettivo è dare attenzione sempre più puntuale a tutto il territorio - dice il sindaco Alan Fabbri -. Il nuovo ufficio mobile nasce proprio da qui e si arricchisce di ulteriori servizi che portano letteralmente la 'macchina' comunale nelle frazioni, per potenziare le risposte, sostenere soprattutto le esigenze delle persone con maggiori difficoltà a spostarsi, ridurre i tempi di accesso, prestare supporto agli anziani nell'utilizzo del computer e dei servizi online. Dopo aver riportato l'Urp nel cuore della città, valorizzandone la centralità, allargando e ristrutturando i locali, e dopo aver avviato gli Urp decentrati, ora introduciamo ulteriori novità per dare ai cittadini accesso ai servizi a chilometri zero, investendo su risorse umane, dotazioni e mezzi". Il nuovo mezzo - tra i primi in Italia ad offrire questo tipo di servizio ai residenti - è una vera e propria innovazione grazie alle sue peculiari caratteristiche, alla strumentazione installata a bordo e alla sua piena accessibilità: "L'ufficio mobile è una rivoluzione positiva nei rapporti con i cittadini e un'ulteriore occasione per il potenziamento della nostra presenza su tutto il territorio. Consentirà infatti di portare il Comune nelle frazioni, offrendo servizi concreti e immediatamente disponibili, evitando code - dice il vicesindaco e Assessore alle frazioni Nicola Lodi -. È inoltre un aiuto e un sostegno, soprattutto a chi non è nativo digitale, nell'accesso alle piattaforme e ai servizi online. Siamo tra i primi ad offrire un servizio del genere. Ringrazio gli stessi cittadini - e chi ha attuato e attuerà le prestazioni - perché questa idea nasce da loro, nasce dall'ascolto di proposte che sono giunte da molte persone e che ci sono state esposte nel corso del nostro tour nel forese all'interno del progetto "Con le Frazioni". Un tour che sta dimostrando la sua efficacia e la sua capacità di offrire risposte concrete". Fin dal suo insediamento, l'Amministrazione ha inteso avviare un processo di riorganizzazione e riqualificazione della macchina comunale, investendo in modo significativo sulla diffusione di una cultura orientata ai cittadini, restituendo valore all'ascolto, al confronto e alla partecipazione. L'idea di un URP itinerante nasce infatti anche dalle richieste formulate dai residenti nell'ambito del progetto Frazioni, che da tempo richiedevano una maggiore presenza e vicinanza del Comune nelle aree più decentrate. Ecco quindi che alla cittadinanza viene offerto un ufficio su ruote che costituisce la soluzione più idonea per coprire un territorio comunale di notevolissima estensione (più di 400 chilometri quadrati). Il nuovo ufficio mobile, dal 19 giugno, inizierà un periodo di sperimentazione di un mese necessario a promuovere e far conoscere i suoi servizi nelle frazioni e ad ottimizzarne l'organizzazione. Il mezzo non opererà nelle zone in cui sono presenti gli sportelli URP decentrati presso le sedi delle delegazioni (Pontelagoscuro, Porotto e Gaibanella) e nelle zone limitrofe a essi (Barco, Cassana, Chiesuol del Fosso, Mizzana, Sant'Egidio e Uccellino).