"Ufficio mobile dalla parte dei residenti"

"Non basta un’apecar per migliorare la vivibilità delle nostre frazioni". La critica di Mascia Morsucci, referente decentramento del Pd comunale non poteva non avere strascichi polemici. E, infatti, pronta la replica del vicesindaco Nicola Lodi che dell’apecar tra le frazioni è stato il principale promotore. "Le parole di Morsucci mi colgono di sorpresa – così Lodi –. L’amministrazione non può intervenire sulle chiusure delle banche o delle attività commerciali. Quello che possiamo fare è incentivare, riqualificare e incrementare i servizi offerti nelle frazioni e, personalmente, mi sembra che ci sia un impegno concreto da parte dell’Amministrazione affinché questo avvenga". E, dice Lodi, "visto che preferisco i fatti alle parole, farò degli esempi: a giorni arriverà un nuovo ufficio mobile che si muoverà in tutto il territorio fuori dalle mura ferraresi per far sentire ai cittadini delle frazioni la vicinanza del Comune, aiutarli a risolvere problemi ed esaudire richieste". Gli investimenti del Pnrr non potevano non essere citati. "Abbiamo messo a disposizione 20 milioni dal Pnrr – spiega – per la rigenerazione urbana di parchi, strade, centri di aggregazione e tanto altro, senza contare i contributi offerti grazie al progetto ‘Frazioni al centro’, grazie al quale l’amministrazione aveva messo a disposizione 250mila euro di incentivi da erogare agli esercenti delle frazioni, per dare loro un po’ di ossigeno dopo il difficile momento della pandemia". Da luglio a ottobre scorsi, ricorda il vicesindaco, "avevamo aperto un tavolo con Poste per Ravalle e Villanova, dove i cittadini ci avevano chiesto nuovi servizi postamat, una diversificazione e ampliamento degli orari d’ufficio". "In quell’occasione – scandisce – il Comune aveva contattato Poste, eravamo riusciti a ottenere quello che i cittadini chiedevano". La difesa dell’apecar, insomma, parte da qui. Sì, perché in realtà "è una rete complessa di servizi – prosegue – che offre questa Amministrazione e che dimostra una cura e un’attenzione nei confronti

dei cittadini delle frazioni".