"Ufficio postale chiuso a Ravalle, fare chiarezza"

La comunità di Ravalle si trova ad affrontare la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Carlo Martello 71, avvenuta martedì. Di conseguenza, Il Consigliere comunale Pd Davide Nanni ha sollevato il problema attraverso un’interpellanza indirizzata al aindaco e all’assessore competente. Nanni chiede chiarimenti riguardo alla consapevolezza dell’amministrazione comunale sulla vicenda e, in caso positivo, invita a conoscere quali azioni siano previste per garantire una soluzione tempestiva e sicura. Come scritto dal consigliere, la decisione è stata presa da Poste Italiane "per effettuare lavori infrastrutturali, ma non è stata accompagnata da informazioni dettagliate riguardo le tempistiche previste per la riapertura, suscitando dubbi e incertezza tra gli abitanti della zona". Attualmente, la corrispondenza destinata a Ravalle è stata trasferita temporaneamente presso l’ufficio postale di Porotto, situato a oltre 11 chilometri di distanza, in un’area comunale non raggiunta da mezzi pubblici. Secondo Nanni, questa situazione rappresenta una "particolare difficoltà" per i residenti delle frazioni limitrofe di Casaglia e Porporana. Perché caratterizzate da un’importante presenza di anziani che potrebbero avere difficoltà ad accedere ai servizi lontani dalla propria residenza. Nell’interpellanza, emerge anche una questione relativa alle condizioni strutturali dell’edificio che ospita l’ufficio: si tratta di un immobile privato che necessita da tempo di interventi urgenti di manutenzione, in particolare riguardo alla balconata sopra l’ingresso, che mostra evidenti segni di deterioramento. La popolazione rimane ora in attesa di aggiornamenti riguardanti la durata dei lavori e la conseguente riapertura del servizio.

Damiano Moscardi