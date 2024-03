Ufficio postale, riapertura il 17

JOLANDA DI SAVOIA

L’ufficio postale di viale della Resistenza 4 a Jolanda di Savoia riaprirà mercoledì 17 aprile per consentire il completamento dei lavori Polis – Casa dei Servizi Digitali. A darne comunicazione è Poste Italiane che nell’aggiornare i cittadini sugli interventi in corso presso la struttura. Durante la chiusura della sede di viale della Resistenza, tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, continueranno ad essere svolte all’interno dell’Ufficio Postale Mobile sito presso lo stesso indirizzo e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Unicamente per i giorni di lunedì 15 e martedì 16 l’Ufficio Mobile rimarrà chiuso per permettere il trasferimento di tutti gli applicativi presso la sede ristrutturata. Sede che, come detto, riaprirà le porte il prossimo 17 aprile.