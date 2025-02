Uil lancia la sfida della crescita: "Insieme per fermare il declino". Prove di dialogo de Pascale-Fabbri

È un tentativo di far dialogare la politica, oltre gli steccati ideologici, sulle priorità di sviluppo per questo territorio il convegno organizzato dalla Uil per martedì a partire dalle 17 (alle 16.45 la registrazione dei partecipanti) in Camera di Commercio. Il titolo è eloquente: ’Arrestare il declino e pianificare il futuro: collaborazione economica e sociale per uno sviluppo territoriale’. Al tavolo, oltre a Massimo Zanirato (coordinatore Uil Ferrara), siederanno il vicepresidente dell’ente camerale di Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni, il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco Alan Fabbri, il vicepresidente di Confindustria Emilia Gian Luigi Zaina e il segretario generale della Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti. A moderare gli interventi sarà il capo della redazione del Carlino Ferrara Cristiano Bendin.

"Da tempo – spiega Zanirato al Carlino, presentando l’evento – noto una sorta di distacco della politica ai problemi, profondi, legati allo sviluppo del territorio. Non è una questione di appartenenza politica, tant’è che abbiamo chiesto al sindaco Fabbri e al presidente de Pascale il loro contributo proprio per avere da loro una lettura che vada oltre il perimetro dell’ideologia. I due livelli istituzionale è necessario che collaborino: la mia impressione è che in questi anni, al di là di qualche progetto co-finanziato, la Regione si sia disinteressata a Ferrara e viceversa. Una direzione che deve essere invertita". Da navigato sindacalista, il segretario della Uil ha già in mente una serie di priorità operative che offrirà come elementi di ragionamento durante il convegno. Il punto di partenza, però, riguarda le infrastrutture. "Siamo ben contenti, come forza sindacale, che sia stato firmato il decreto istitutivo della Zls e che si sia insediata in Regione la cabina di regia – scandisce – tuttavia, riteniamo che se vorremo massimizzare l’impatto di questa misura, sarà necessario mettere a terra un piano serio di adeguamento infrastrutturale che permetta ai territori – ferrarese e ravennate – di essere sempre di più collegati".

Un elemento sul quale occorrerà fare leva è la connessione fra i due petrolchimici. "I due stabilimenti – prosegue – hanno già forti punti di contatto, fra i quali una pipeline, ma occorre fare di più. Se per Ravenna è stato individuato un progetto di sviluppo che passa dall’hub energetico e dal progetto legato alla Co2, Ferrara deve essere ‘agganciata’ a questo treno. Non ci può essere prospettiva di sviluppo senza una sinergia efficace. Ma non a parole, nei fatti". Su questo avranno un ruolo centrale anche le organizzazioni datoriali. "Mi aspetto – conclude Zanirato– che questo convegno possa aprire una nuova fase di sempre maggiore collaborazione e progettualità, che ci porti a uscire dall’impasse generata da un Patto del Lavoro mai realmente attuato".

Federico Di Bisceglie