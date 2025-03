Ulteriore stretta dopo l’aggressione. Potenziate le verifiche tra ’disco’ e parcheggio

L’area tra via Arianuova e il parcheggio dei Diamanti è da tempo tra quelle maggiormente monitorate dalle forze dell’ordine, soprattutto al sabato notte. E questo già da mesi, quando sono arrivati alcuni esposti di residenti che lamentavano situazioni di degrado e di disturbo da parte dei ragazzi che passano da quelle parti dopo aver trascorso la serata in discoteca. Proprio a seguito di quelle segnalazioni, la questura aveva disposto un primo potenziamento dei controlli, con particolare attenzione – come accennato – alle fasce d’orario più delicate. Un ulteriore potenziamento in questo senso è arrivato dopo la duplice aggressione di qualche settimana fa all’uscita del College. In quell’occasione, lo ricordiamo, tre ragazzi furono aggrediti mentre tornavano alla macchina al parcheggio Diamanti, mentre un deejay fu assalito fuori dal locale, su corso Biagio Rossetti mentre camminava con la fidanzata. Per quest’ultimo episodio, uno dei due aggressori, un 18enne residente a Bondeno, è stato identificato e denunciato dai carabinieri al termine di alcuni accertamenti. L’aggressore è stato riconosciuto dalla vittima. Ora le indagini continuano per risalire anche all’altro aggressore. Come già emerso durante un recente incontro sul tema in prefettura, la presenza delle forze dell’ordine è importante, ma da sola non può essere risolutiva del problema. È infatti necessario, come peraltro concordato al tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, che anche i privati facciano la loro parte, dotandosi magari di personale di vigilanza, di street tutor o di steward che garantiscano il controllo e la sicurezza non solo tra le mura del locale, ma anche nelle aree adiacenti. Quindi nel caso in questione anche fino al parcheggio Diamanti, dove in molti lasciano l’auto per andare poi a trascorrere una serata di divertimento.

f. m.