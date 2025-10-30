L’ultima edicola è del Guercino: “Noi resistiamo e rilanciamo”

Cento (Ferrara), 30 ottobre 2025 – Il mondo delle edicole vive, ormai da anni, un momento di grave difficoltà. E questa non è certo una novità. La concorrenza dell’informazione online e dei prodotti editoriali paralleli al quotidiano cartaceo è spietata, e le edicole, specialmente nelle piccole località, stanno pian piano scomparendo. Così è anche a Cento capoluogo dove, ormai, rimane salda al suo posto solamente l’Edicola del Guercino di Fabrizio Melloni, edicolante dal 2014 e regista, scrittore e attore teatrale (a livello amatoriale) da ben di più.

“Il mio lavoro come giornalaio inizia nel 2014, quando capitò l’occasione di entrare in società per questa edicola, di cui rilevai una quota – comincia a raccontare Melloni – Avevo un passato da lavoratore dipendente, ma cercavo l’opportunità giusta per rendermi autonomo, e così la colsi al volo, quasi per caso. Una scelta che può sembrare fuori tempo massimo, data la crisi dell’editoria già in corso al momento dell’acquisizione, ma che, al momento, continua a funzionare. Oggi, come professione, siamo un po’ come i dinosauri: consapevoli di essere destinati all’estinzione, ma con la speranza di resistere il più possibile, tenendo d’occhio le alternative alla vendita dell’editoria classica””.

E continua: “Il mestiere dell’edicolante ti porta a contatto con la gente, e quindi con tutti i suoi lati, positivi e negativi. Nonostante questo, il contatto con le persone, di qualunque età, è piacevole ed è un continuo motivo di crescita. E credo che valga la stessa cosa anche dall’altra parte: nonostante la fruizione e la clientela siano cambiate, chi passa di qua sa che la bottega, un concetto che ormai si è un po’ perso, è aperta a chiunque”. Ma l’edicola non è la sola attività di Fabrizio Melloni, che da ormai venticinque anni fa procedere parallela all’attività lavorativa, la passione del teatro.

“Tutto è iniziato a Renazzo, con la formazione di un gruppo legato al catechismo, nato per coinvolgere i ragazzi in attività teatrali, scrivendo ogni anno un nuovo testo, rigorosamente originale, da mettere in scena. Nel tempo, il gruppo è cambiato ma, fatta eccezione per qualche anno, la produzione di spettacoli è diventata qualcosa di ciclico”. Un’attività “parallela” che, in apparenza, cozza col mestiere di edicolante. “Non è sempre facile conciliare le due cose – dice al riguardo Melloni –, ma una grande passione permette di trovare il modo e il tempo di fare tutto. In più, mettere in scena uno spettacolo è una via per mostrare emozioni e messaggi che non sempre è possibile esprimere altrimenti”. E sul futuro… “Al momento, con un gruppo giovane, stiamo preparando uno spettacolo ambientato tra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta. Speriamo di debuttare in primavera”.