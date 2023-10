Ultima messa di don Pesci

Ultima messa oggi alle 18 per don Andrea Pesci che, dopo più di vent’anni se ne va, lasciando un buon ricordo nei parocchiani. E’ stato trasferito dal Vescovo Gian Carlo Perego nella parrocchia di Ostellato. Al parrco il sindaco ha consegnaot le chiavi della città in segno di riconoscenza. Oggi, alle 18, nel Duomo di Bondeno, si terrà la santa messa di affidamento per ringraziare nella preghiera della missione svolta dal parroco in questi anni e augurargli un buon lavoro nella nuova parrocchia.