Ultimi giorni per la meteorite. L’effige su una bustina di zucchero

CENTO

Sono gli ultimi giorni per poter ammirare in Pinacoteca a Cento la meteorite Renazzo, dal grandissimo valore scientifico, capostipite delle condriti carbonacee e dalla quale si è iniziata a formulare l’ipotesi, poi di recente accreditamento, che la vita è arrivata sulla Terra grazie alle meteoriti. Esposta da metà gennaio, si potrà ammirare fino all’8 marzo, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, e poi farà ritorno al museo Bombicci di Bologna, dal quale finora non si era mai spostata. Dispiace a tutti che la meteorite debba andare via, ora che, dopo 200 anni era tornata nel posto in cui era atterrata dopo un lungo viaggio nello spazio durato 4,67 miliardi di anni ed ecco la nuova iniziativa. Gli Astrofili Centesi, Proloco Renazzo, Amici del Museo, Banca Centro Emilia, Associazione ISA Aplomb, il Museo del Cielo e della Terra e il Circolo Culturale filatelico numismatico centese hanno pensato di addolcire il momento distribuendo negli esercizi commerciali di Renazzo e Cento, che hanno affiancato fin dall’inizio la celebrazione del bicentenario, una bustina di zucchero commemorativa destinata a diventare un oggetto da collezione a ricordo del evento bicentenario della meteorite di Renazzo. "Un pezzo che i collezionisti ameranno moltissimo e che arriva proprio nel momento in cui la bustina creata 30 anni fa, è stata catalogata dal Bombicci come pezzo museale – spiega Thomas Mazzi degli Astrofili Centesi – a questa si affiancherà la nostra che abbiamo realizzato in tiratura limitata di 20.000 bustine". Bicentenario organizzato dagli Astrofili, che ha saputo attirare ulteriore attenzione sulla Meteorite Renazzo anche per quanto riguarda le pubblicazioni, con il libro ‘Il caso Renazzo CR2’ di Thomas Mazzi, Romano Serra, Nicola Borghi, Marco Cacciari e Sandro Zannarini, ritenuto al 3° posto dei migliori libri sui meteoriti su Amazon. Di certo sarebbe bello poter mantenere in Pinacoteca la storia di questa meteorite con una riproduzione. L’ultimo era in vendita a 10.000 dollari a grammo. "Abbiamo visto tanto interesse e numerosi gruppi di persone, e scuole venire in Pinacoteca e conoscere la storia della Meteorite Renazzo", chiude Mazzi.

l.g.