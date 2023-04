Ultimi giorni per la mostra sulla canapa

Sono questi gli ultimi giorni per poter vistare, alla Casa Operaia di viale della Repubblica di Bondeno, la mostra "La canapa e i mestieri di una volta" aperta fino a lunedì. Il percorso di documenti e immagini, guida alla conoscenza delle storica e tradizionale lavorazione della canapa, insieme a quelli dei mestieri ormai scomparsi come l’arrotino o di colui che aggiustava le seggiole. La mostra è curata dall’associazione Bondeno Cultura e dalla Società Casa Operaia con il Centro Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese per la collaborazione sui mestieri di una volta. La mostra è aperta tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sarà chiusa solo domani mattina.

cl. f.